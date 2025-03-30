Türkiye’de 1 Milyon TL Altı Araç Kalmadı

DÖVİZ KURU DALGALANMALARININ OTOMOTİV SEKTÖRÜNE ETKİSİ

Döviz kurundaki dalgalanmalar, otomotiv sektöründe yüksek fiyatların artmasına yol açıyor. Yeni yıl itibarıyla sektör üzerindeki bu olumsuz etkiler devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, yüzde 14,4 oranında düşerek 90 bin 730 adede geriledi.

OTOMOBİL SATIŞLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Otomobil satışlarının, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 oranında azalarak 76 bin 21 adet olarak kaydedildiği belirtiliyor. Aynı zamanda hafif ticari araç pazarındaki daralma da oldukça dikkat çekici. Bu pazardaki satışlar, yüzde 38 oranında düşerek sadece 14 bin 709 adet olarak gerçekleşti.

1 MİLYON TL ALTI OTOMOBİL DURUMU

Bu yılın başlarında sıfır otomobillere yapılan zamlar nedeniyle 900 bin TL altında otomobil bulunmuyor. Mart ayında güncellenen fiyat listeleriyle artık piyasada 1 milyon TL’nin altında hiçbir araç yer almıyor.