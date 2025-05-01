Türkiye’de 1200’ü Aşkın İstasyonla İzleniyor

TÜRKİYE’DE DEPREDİM GÖZLEMLERİ 7/24 SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Türkiye’de 1200’ü aşkın deprem gözlem istasyonu ile yer hareketleri sürekli takip ediliyor. Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye’deki bu istasyonların, yer hareketlerinin 7 gün 24 saat izlenmesini sağladığı belirtildi. Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi, sismoloji alanında uzman personeliyle Türkiye ve komşu ülkelerdeki depremleri izliyor, çözümlüyor ve bu bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor. Ayrıca, deprem riskinin yüksek olduğu bölgelere sismik ağlar kurarak yer hareketlerinin anlık takibi yapılıyor, olası deprem risklerine karşı sürekli çalışmalar yürütülüyor. Özellikle Marmara Denizi çevresinde kurulu 300’ün üzerinde deprem gözlem istasyonu, çok küçük depremleri dahi ölçebilecek teknik kapasiteye sahip “Derin Kuyu Deprem Gözlem İstasyonları” ile sürekli izleniyor.

Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nin haftanın her günü 24 saat boyunca Türkiye ve çevresindeki depremleri kaydettiğini ve kamuoyuna duyurduğunu ifade etti. Tatar, “Ülkemizde kurulu bin 200’ü aşkın deprem gözlem istasyonu ile depremleri sürekli takip ediyoruz. Bu anlamda Avrupa’nın en büyük deprem gözleme ağına sahip ülkesiyiz. Sadece ülkemizde değil, aynı zamanda ülkemiz dışında da gözlem ağları kurarak teknik kapasitemizi sürekli güçlendiriyoruz.” dedi.

Merkez içerisinde ilk sinyal sesinin duyulmasının ardından, Tatar “Bu duyduğunuz sinyal, bir depremin olduğunu belirten bir işarettir, bir uyarıdır. Bu otomatik bir uyarı. Arkadaşlarımız bu uyarıyı aldıktan sonra bir depremin meydana geldiğini fark ediyor ve ardından istasyonlardan gelen verileri toplayarak yaklaşık 5-6 dakika içinde bu depremi çözüp kamuoyuna duyuruyoruz.” açıklamasını yaptı.

MARNARA DOLAYLARINDA ÖZGÜN GÖZLEM İSTASYONLARI KURULUYOR

Deprem Daire Başkanı Aykut Akgün, Marmara Bölgesi’nin en fazla sismik ağa sahip oldukları alan olduğunu vurgulayarak, “Marmara Denizi ve çevresi AFAD tarafından işletilen 300’ün üzerinde deprem gözlem istasyonu ile izleniyor. Marmara’nın doğusunda ve batısında çok küçük mikro depremleri ölçebilecek derin kuyu deprem gözlem istasyonları da kurmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu. Akgün, kısa süre önce Erdek Yarımadası, Edirne, Kırklareli ve Eskişehir’de devreye aldıkları derin kuyu gözlem istasyonlarını hatırlattı.

UZMAN EKİP 7/24 GÖREVDE

Deprem İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanı Meltem Türkoğlu ise, merkezde sismoloji alanında uzman 25 mühendisin 7 gün 24 saat görev yaptığını belirtti. Türkoğlu, “Bu merkezde yıllık ortalama 30 bin deprem çözümü gerçekleştiriliyor. Herhangi bir deprem meydana geldiğinde, arka planda gördüğünüz haritada bu depreme ilişkin istasyonlar uyarı vermektedir. Otomatik çözüm programımız birkaç saniye içinde depremin merkez üssü hakkında ön bilgi veriyor. Ancak otomatik çözümde hata payı olabileceğinden, bu ilk veriyi kamuoyuyla paylaşmıyoruz. Bunun yerine, 5-7 dakika içerisinde manuel çözümleme yaparak depreme ait kesin bilgileri sosyal medya hesaplarımız ve web sayfamız aracılığıyla kamuoyuna paylaşıyoruz.” dedi. Türkoğlu, farklı sismoloji merkezlerinin depreme ait değişik bilgiler vermesinin zaman zaman kamuoyunda tartışmalara yol açabildiğini, ancak bunun olağan bir durum olduğunu sözlerine ekledi.