Türkiye’de 16 Mart 2025 Depremleri Nerelerde Oldu?

TÜRKİYE’DE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ DEPREMLER YAŞANDI

Türkiye, 16 Mart 2025 tarihinde küçük ölçekli depremlerle sarsılıyor. Özellikle Ege Denizi’nde ve Çorum’un Uğurludağ ilçesinde meydana gelen bu sarsıntılar, vatandaşlar arasında “Deprem mi oldu?” sorusunu gündeme getiriyor. Son depremler listesi, bu tür hareketleri anlık olarak takip etmek isteyenler için önemli bir kaynak oluşturuyor. Peki, 16 Mart’ta deprem nerelerde oldu?

SON DEPREM BİLGİLERİ

16 Mart 2025 tarihinde kaydedilen depremlerden bazıları şunlardır: Ege Denizi’nde, saat 12:31’de, Midilli Adası açıklarında 1.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çorum’un Uğurludağ ilçesinde saat 13:21’de 2.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Ankara’nın Bala ilçesinde saat 12:18’de 1.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Adana’nın Kozan ilçesinde ise saat 11:09’da 1.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.

DEPREM GÜVENLİĞİNE DİKKAT

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer aldığı için küçük ölçekli depremler sıkça yaşanıyor. Son depremler hakkında bilgi sahibi olmak ve “Deprem mi oldu?” sorusuna yanıt bulmak isteyen vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kurumların verilerini düzenli olarak takip etmeli. Bu, deprem güvenliği açısından gereken bir konu.