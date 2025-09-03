Türkiye’de 22 Seçim Yapıldı

TÜRKİYE’DE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE GENEL BAKIŞ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana 22 cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirildi ve bu süreçte 12 farklı kişi cumhurbaşkanı olarak seçilmiş durumda. En son seçimler 2023 yılında yapıldı ve bu seçimler, ülkenin siyaseti ile kamuoyunun büyük ilgisini çekti. Şu anda gözler, bir sonraki seçim tarihine çevrildi. Hem vatandaşlar hem de siyasi gözlemciler, gelecek seçimlerin ne zaman gerçekleşeceğini ve bu süreçlerin nasıl geçeceğini merakla inceliyor. Konuyla ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cumhurbaşkanlığı sistemi, 2007 yılına kadar Meclis tarafından 7 yıllık sürelerle ve en fazla bir dönem için yapılıyordu. Ancak 2017 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumu ile cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından 5 yıllık dönemler için seçilmesi kabul edildi. Bu değişiklikle bir kişi, en fazla iki kez 5 yıl süreyle cumhurbaşkanlığı görevini yürütme imkânı buldu. İkinci döneminde, Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, cumhurbaşkanı bir dönem daha görev yapma hakkını elde edebiliyor.

En son Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs 2023’te yapıldı ve bu seçimle mevcut cumhurbaşkanının görev süresi resmi olarak başladı. Türkiye’de cumhurbaşkanları, anayasa gereği 5 yıllık dönemler için halk tarafından seçiliyor. Dolayısıyla, 2023 seçiminden sonraki bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2028’de yapılması planlanıyor. Bu süreç, Türkiye’nin siyasi takviminde önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor ve kamuoyunda büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

SEÇİM TARİHLERİ VE SÜREÇLER

Seçimlerin kesin tarihi, siyasi gelişmeler ve Meclis kararlarına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Ancak anayasal çerçeve doğrultusunda 2028 yılı hedef olarak belirlenmiş durumda. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri her 5 yılda bir düzenleniyor. 2023 seçimlerinde ilk turda hiçbir aday gerekli oy çoğunluğunu elde edememişken, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalmıştı. 28 Mayıs’taki bu ikinci turda Erdoğan, %52,2 oy oranıyla Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçildi.