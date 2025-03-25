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Türkiye’de 25 Mart Depremleri Nerede Oldu?

DEPREM BİLGİLERİ KAMUOYUNA SUNULUYOR

25 Mart 2025 Salı günü, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde hafif şiddette depremler meydana geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyip kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Gün içerisinde nerede deprem olduğu ya da az önce deprem yaşanıp yaşanmadığı gibi merak edilen sorular cevap buluyor.

SON DEPREMLER HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, devam eden deprem araştırmaları kapsamında meydana gelen 500 depremi halka sunarak bilgi veriyor. Ayrıca, Kandilli Rasathanesi son depremleri anlık olarak duyururken, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı da resmi web sitesinden güncel deprem haberlerini kamuoyuna aktarıyor. Bu bilgiler sayesinde halk, gelişmeler hakkında anlık bilgiye ulaşabiliyor.

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