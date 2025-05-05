Türkiye’de 383 yeni UDY projesi var

UYD PROJELERİNDEKİ BÜYÜME VE YATIRIMLAR

Türkiye’de, 2024 yılı itibarıyla toplam 383 yeni uluslararası doğrudan yatırım (UDY) projesi duyuruldu. Bu projelerle birlikte yaklaşık 14,1 milyar dolarlık yatırım harcaması yapılması ve 51 bin 402 kişiye doğrudan istihdam sağlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye’nin UDY performansını proje bazında inceleyen kapsamlı bir rapor yayımladı. Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırım stratejisiyle (2024-2028) uyumlu olan bu çalışma, yatırımcılar, politika yapıcılar ve araştırmacılar için veri temelli katkılar sunmayı amaçlıyor.

SEKTÖREL DAĞILIM VE YENİLENEBİLİR ENERJİ

Raporda yer alan verilere göre, sektörel dağılımda yenilenebilir enerji sektörü, yaklaşık 1,85 milyar dolarlık sermaye harcaması ile öne çıkıyor. Otomotiv ana sanayi ise büyük ölçekli yatırımlarıyla dikkati çekiyor. Tarım-gıda, makine ve ekipman ile otomotiv yan sanayi, en çok proje duyurusu yapılan sektörler arasında yer alıyor. Yazılım ve bilişim hizmetleri, tüketici elektroniği, elektronik bileşenler ve iş hizmetleri gibi sektörler, Türkiye’nin dijital dönüşüm potansiyeline yönelik uluslararası yatırımcı ilgisini yansıtıyor. Proje faaliyet alanları açısından ise imalat sektörü, 214 projeyle liderliğini koruyor. Altyapı ve enerji üretimi, özellikle yenilenebilir enerji yatırımları, öncelikli yatırım alanları arasında bulunuyor.

YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ VE İŞLEMLER

Ülke bazında değerlendirildiğinde, 2024 yılında 67 proje ve 3,3 milyar dolarlık sermaye harcaması ile Almanya en büyük yatırımcı ülke konumuna ulaşıyor. Almanya’nın ardından Çin, Fransa ve ABD geliyor. Bu çeşitlilik, Türkiye’nin küresel yatırımcılar için artan çekiciliğini ve stratejik konumunun sunduğu avantajları doğruluyor. Rapor ayrıca, birleşme ve satın alma yatırımlarına da yer veriyor. 2024 yılında toplam 95 işlemle 3,4 milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleşti. Bu işlemler, yazılım, makine, finansal hizmetler, tarım-gıda ve sağlık sektörlerinde yoğunlaşıyor.

YATIRIM ÇEKİCİLİĞİ VE GELECEK HEDEFLERİ

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, geliştirdiği detaylı veri tabanı ve rapor aracılığıyla yatırımcılar ve araştırmacılar için Türkiye’nin UDY ortamını derinlemesine inceleme fırsatı sunuyor. Ayrıca, ülkenin yatırım çekiciliğini artırmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, 2024 yılı verilerinin, “Türkiye’nin küresel yatırımcılar gözünde dünyanın bağlantı noktası konumunu daha da pekiştirdiğini” belirtiyor. Dağlıoğlu, yenilenebilir enerji ve otomotiv sektörlerindeki yaklaşık 3,6 milyar dolarlık yatırımların, Türkiye’nin sürdürülebilir enerji ve yüksek teknoloji alanındaki rolünü güçlendirdiğini ifade ediyor. Ayrıca, “toplam proje sayısının yüzde 71,5’ini ve sermaye harcamalarının yüzde 70,9’unu oluşturan nitelikli UDY projeleri, Türkiye’nin yeşil dönüşüm, dijital teknoloji ve yüksek katma değerli sektörlere yönelik yatırım kararlılığını ortaya koyuyor” diye ekliyor.