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Türkiye’de 7 Yıldızlı Otel Yoktur

TÜRKİYE’DE RESMEN BULUNMAYAN 7 YILDIZLI OTELLER

Türkiye’de resmi olarak 7 yıldızlı otel yer almıyor. Ülkedeki oteller, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 ile 5 yıldız arasında sınıflandırılıyor. Bu nedenle, 6 veya 7 yıldızlı otel bulunmuyor. Ancak bazı lüks oteller, pazarlama stratejileri gereği kendilerini “7 yıldızlı” ya da “ultra lüks” olarak tanıtıyor.

LÜKS OTELLER VE PAZARLAMADA KULLANILAN İFADELER

Bu tanımlamalar, resmi bir derecelendirme olmamakla birlikte otelin sunduğu hizmetler ve konfor düzeyini vurgulamak için kullanılıyor. Örneğin, Çırağan Palace Kempinski İstanbul, Osmanlı sarayı mirasıyla restore edilmiş bir otel olarak, medyada “7 yıldızlı” diye anılsa da resmi sınıflandırması 5 yıldızlıdır. Bunun gibi, Titanic Mardan Palace (Antalya) da ultra lüks bir tesis olarak böyle pazarlanabilir.

RESMİ YILDIZ SİSTEMİ VE “7 YILDIZ” İFADESİ

Kısacası, Türkiye’deki resmi yıldız sisteminde 7 yıldız kategorisi bulunmuyor. “7 yıldız” ifadesi, otellerin lüks görüntüsünü pekiştirmek için sembolik bir şekilde kullanılıyor.

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