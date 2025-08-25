Türkiye’de Aile Açlık Sınırı 28 Bin

Türkiye’de Açlık ve Yoksulluk Sınırları Arttı

KAMU-AR tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye’de dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 28 bin 444 lira, yoksulluk sınırı ise 87 bin 910 lira olarak belirlendi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi olan KAMU-AR, açlık ve yoksulluk sınırlarıyla ilgili verileri açıkladı. Raporda, açlık sınırının önceki aya göre 774 lira artışla 28 bin lira sınırının üzerine çıkarak 28 bin 444 liraya yükseldiği, yoksulluk sınırının ise 87 bin 910 lira seviyesine tırmandığı ifade edildi. Dört kişilik ailenin dengeli ve sağlıklı beslenmesi için gerekli gıda harcamalarının yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da karşılayabilmesi için gereken aylık harcamalar dikkate alındı. Açlık sınırı Temmuz ayına göre 744 lira artarken, Ağustos ayındaki gıda dışındaki ihtiyaçlar için gereken harcama 1.793 lira artarak 59.466 liraya ulaştı.

Açlık ve Yoksulluk Sinirının Yükselmesi

Hem açlık hem de yoksulluk sınırlarının toplamı, bir ayda 2.566 lira artarak 87.910 lira oldu. Son 12 ayda açlık sınırı 7.486 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için gereken harcama ise 16.267 lira artış göstererek yoksulluk sınırı 23.753 liralık bir artışla karşı karşıya kaldı. Gıda harcamaları için yapılan hesaplamalarda açlık sınırı asgari ücretin 6.341 lira fazlasına ulaştı. Raporda, “Açlık sınırı yılın ilk sekiz ayında toplam 7.468 lira arttı. Yılın ikinci yarısı için zam yapılmayan ve 2025 yılının tamamında geçerli olacak 22.104 liralık asgari ücretin 6.341 lira üzerine çıktı” denildi. Asgari ücretin açlık sınırı seviyesine ulaşabilmesi için en az yüzde 28,7 oranında artırılması gerekiyor. Ayrıca, “Dört kişilik bir ailenin sadece 23 günlük beslenme harcamasını zor karşılayabilen asgari ücret, yoksulluk sınırının dörtte birini ancak karşılıyor” bilgisi verildi.

Emekli Aylıkları ve Memur Maaşları

Bu yılın ikinci yarısı için 16.881 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı sadece 18 günlük beslenme harcamasına yetiyor. Emekli maaşına yapılan zam ise yalnızca iki günlük beslenmeyi karşılıyor. Yüzde 15,57 oranında zam alan en düşük memur maaşı 50.534 liraya, ortalama memur maaşı ise 57.310 liraya yükseldi. En düşük memur maaşı yoksulluk sınırının yüzde 57,5’ini, ortalama memur maaşı ise yüzde 65’ini zor karşılayabiliyor. Yoksulluk sınırını karşılayabilmek için en düşük memur maaşının en az yüzde 74, ortalama memur maaşının ise yüzde 53,4 oranında artırılması gerekiyor.

Açlık Sınırı Hesaplamaları

Yetişkin erkek için 2.800, kadın için 2.200, genç için 3.000 ve çocuk için de 1.000 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre Ağustos ayı açlık sınırı yetişkin erkek için 8.305 lira, yetişkin kadın için 6.519 lira, çocuk için 4.734 lira ve genç için de 8.886 lira oldu. Dört kişilik bir ailenin insana yakışır bir yaşam standardı için yoksulluk sınırı olan toplam tutar, Ağustos 2025 itibarıyla 87.910 lira olarak belirlendi. Yoksulluk sınırında Ağustos ayında 2.564 liralık, yılın ilk sekiz ayında 16.862 liralık ve son 12 aylık dönemde ise 23.754 liralık bir artış oldu.