Türkiye’de Akciğer Kanseri Riski Artıyor

ARTAN AKCİĞER KANSERİ VAKALARI ÜZERİNE DİKKAT

Türkiye’de artan akciğer kanseri vakalarına dikkat çeken Doç. Dr. Kemal Karapınar, erken teşhis ve sigara kullanımını sonlandırmanın çok büyük önemi olduğunu belirtti. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Karapınar, “Türkiye’de her yıl 30 bin yeni akciğer kanseri vakası tespit ediliyor. Ne yazık ki bu hastaların yalnızca yüzde 25’i ameliyat edilebiliyor” diye ifade etti.

ERKEN TEŞHİSİN HAYATI ÖNEMİ

Akciğer kanseri, hem dünyada hem de Türkiye’de en sık rastlanan kanser türlerinden bir tanesi olup, özellikle erkeklerde ölüm oranları oldukça yüksek. Gizli ilerleyen bu hastalık, genellikle belirti vermeden gelişiyor. Bu sebeple erken teşhis kritik bir öneme sahip. Doç. Dr. Kemal Karapınar, 40 yaş üstü ve uzun süre sigara içmiş kişilerin mutlaka uzman bir hekime başvurmaları gerektiğini vurguladı. Erken teşhis için akciğer tomografisi çektirmenin gerekliliğini belirten Karapınar, “Akciğer kanseri genellikle erken evrede fark edilmez. Bu yüzden risk faktörü taşıyan kişilerde düzenli taramalar hayat kurtarıcı olabilir” açıklamasını yaptı.

SİGARA VE HAVA KİRLİLİĞİ RİSK FAKTÖRLERİ

Sigara kullanımının akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden biri olduğunu belirten Doç. Dr. Kemal Karapınar, “Sigara, nargile ve elektronik sigara gibi tüm sigara ürünleri, akciğer kanserine yol açan etkenlerdir. Hava kirliliği, egzoz gazları ve fabrikalardan çıkan gazlar da riski artıran faktörler arasında” dedi. Akciğer kanseri riskini en aza indirmek için sigara kullanımını bırakmanın kritik önemde olduğunu vurgulayan Karapınar, “Sigara içmemek, kanser riskini azaltmada en önemli adım” ifadelerine yer verdi.

ERKEN TEŞHİS İLE HAYAT KURTARILABİLİR

Akciğer kanserinin ilerleyen aşamalarında ağızdan kanama veya bölgesel ağrılarla kendini gösterdiğini kaydeden Doç. Dr. Karapınar, erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirtti. “Akciğer kanseri genellikle belirti vermeden ilerler. Bu yüzden düzenli taramalar ve erken evrede yapılan müdahaleler çok önemlidir” diyerek, hastaların bir göğüs hastalıkları uzmanına veya göğüs cerrahına başvurmalarını önerdi.