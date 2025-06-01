Türkiye’de Akıllı Kanser İlaçları Üretilecek

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Türkiye, sağlık sektöründe önemli bir gelişmeye adım atmaya hazırlanıyor. Kanser tedavisinde kullanılan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmayan akıllı ilaçların yüksek maliyetleri, hastalar ve aileleri açısından uzun yıllardır maddi ve manevi bir yük oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu soruna kapsamlı bir çözüm oluşturmak için harekete geçti.

MAĞDURİYETLER GİDERİLİYOR

Kanser hastaları, SGK tarafından karşılanmayan akıllı ilaçlara yalnızca kendi kaynakları ile ulaşabiliyor. İmmünoterapinin dahil olduğu gelişmiş tedavilerde kullanılan bu ilaçların fiyatları 100 bin liradan başlayıp 2 milyon lirayı aşabiliyor. Örneğin, 12 kürlük bir tedavi sürecinin maliyeti 2,2 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Yüksek maliyetler nedeniyle hastalar sıkça dava açmak zorunda kalıyor, ancak mahkemelerin durumları yıllarca sürmesi mağduriyetin artmasına yol açıyor.

YERLİ ÜRETİM HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanındaki krize duyarsız kalmayarak güçlü bir tutum sergiledi. Türkiye’nin akıllı ilaç üretebilecek kapasiteye sahip olduğuna dikkat çektiği açıklamalarında şunları ifade etti: “Anlaşılan o ki kendi akıllı ilacımızı kendimiz yapacağız. İHA, SİHA ve KAAN’ı üretebiliyorsak, akıllı ilaçlarımızı da kendimiz üretebiliriz. Bu konuda çok hızlı hareket edelim. Her türlü kaynak, AR-GE desteği vererek bu konuda çalışmaları başlatalım. Ayrıca şu anda yaşanan mağduriyetleri de giderecek adım atalım.”

BAKANLIKLARA YENİ GÖREVLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahkeme süreçleri ve mevcut mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a talimatlar verdi. Yerli akıllı kanser ilacı üretimi konusunda ise diğer ilgili bakanların derhal harekete geçmelerini istedi.