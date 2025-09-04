TÜRKİYE’de Ar-Ge Teşvikleri Artıyor

AR-GE TEŞVİKLERİNDE KAYDA DEĞER ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı için araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine yönelik toplam vergi teşvikinin bir önceki yıla göre yüzde 78,6 artarak 105 milyar 977 milyon TL olduğunu belirtti. Kurum, 2024 yılına ilişkin dolaylı Ar-Ge teşviklerini paylaşarak, 2023 yılında 59 milyar 332 milyon TL olan toplam teşvik miktarının büyük bir artış gösterdiğini vurguladı. Bu artış, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak sağlanan vergi desteklerinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

GİRİŞİMLERİN TEŞVİK VE HARCAMALARI

Dolaylı Ar-Ge teşviklerinden en fazla yararlanan alan, 53 milyar 926 milyon TL ile gelir vergisi stopaj teşviki oldu. Bunu sırasıyla 50 milyar 552 milyon TL ile kurumlar vergisi, 1 milyar 399 milyon TL ile gelir vergisi desteği ve 99 milyon TL ile katma değer vergisi (KDV) desteği izledi. Beyan edilen Ar-Ge harcamalarına göre sağlanan dolaylı teşviklerin 49,1’inin kurumlar vergisi, gelir vergisi ve KDV’den, 50,9’unun ise gelir vergisi stopaj desteğinden geldiği ifade edildi. 2024 yılında vergi teşviklerinden yararlanan girişim sayısı 10 bin 569’a ulaştı.

SEKTÖREL PAYLAŞIM VE KOBİ’LERİN ROLÜ

Teşviklerden faydalanan girişimlerin ana faaliyetleri incelendiğinde; en fazla 5 bin 548 girişimle bilgi ve iletişim sektörü, ardından 2 bin 310 ile imalat sanayi ve 1494 ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler dikkat çekti. Girişimler, toplamda 215 milyar 827 milyon TL Ar-Ge harcaması beyan etti. Bilgi ve iletişim sektörü bu tutarın yüzde 46,4’ünü alırken, imalat sanayi yüzde 39,4 ve mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler ise yüzde 4,6 ile takip etti. Ayrıca, dolaylı Ar-Ge teşviklerinden yararlanan girişimlerin yaklaşık yüzde 87,3’ü küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) oluşturuyor. KOBİ’ler, dolaylı Ar-Ge teşviklerinin yüzde 34,3’ünden faydalandı.

BÜYÜKLÜK GRUPLARINA GÖRE PAYLAŞIM

Girişimlerin büyüklük gruplarına göre incelendiğinde, KOBİ’lere sağlanan 36 milyar 399 milyon TL dolaylı Ar-Ge teşvik miktarının yüzde 50,8’inin orta ölçekli, yüzde 39,6’sının küçük ölçekli ve yüzde 9,6’sının mikro ölçekli girişimlere sağlandığı dikkat çekti. Büyük ölçekli girişimlerin ise dolaylı teşviklerin yüzde 65,7’sinden yararlandığı görüldü. Bu durum, KOBİ’lerin Ar-Ge teşvik sistemindeki önemini gösterirken, aynı zamanda büyük girişimlerin de teşviklerden önemli ölçüde faydalandığını ortaya koyuyor.