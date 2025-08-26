Türkiye’de Ayçiçeği Hasadı Devam Ediyor

TRAKYA’DA HASAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Türkiye’nin önde gelen ayçiçeği üretim bölgelerinden Trakya’da çiftçiler hasat işlerine devam ediyor. Edirne’de bu yıl 1 milyon 300 bin dekar, Kırklareli’nde 950 bin dekar, Tekirdağ’da ise 1 milyon 700 bin dekar alanın ayçiçeği ile kaplandığı belirtildi. Yaz aylarındaki kuraklık ve aşırı sıcaklar, bölgedeki verim kaybını artırdı.

EDİRNE’DE HASATTA ÖNEMLİ İLERLEME

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Edirne’de hasadın yüzde 80 oranında tamamlandığını ifade etti. Kuraklık nedeniyle verimin düşük olduğunu vurgulayan Arabacı, “Ovalarda sulanabilir arazilerde kaldı. Onlar da hasat edilecek. Onun haricinde büyük bir çoğunluk tamamlandı.” şeklinde konuştu. Son iki yılda ayçiçeğinden zarar gören üreticilerin başka ürünlere yönelebileceği uyarısında bulunan Arabacı, üreticilerin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

KIRKLARELİ’NDE VERİM DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANIYOR

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, Kırklareli’nde ayçiçeği hasadının yaklaşık 20 gündür yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. Hasadın yüzde 70’inin tamamlandığını ifade eden Şaylan, kentte ayçiçeğinin gelişim döneminde yeterli yağışın olmadığını ve bu durumun verimi olumsuz etkilediğini belirtti.

TEKİRDAĞ’DA DA KURAKLIK ETKİSİ SEZİLİYOR

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, bu yıl kuraklık nedeniyle ayçiçeğinden bekledikleri verimi alamadıklarını dile getirdi. Son yıllarda aşırı kuraklığın üreticileri olumsuz etkilediğini aktaran Saygı, “Hasat devam ediyor. Çok yüksek verimler olmasa da çiftçiler ne çıkarsa artık biçiyor. İnşallah gelecek yıllar daha verimli, üreticilerin yüzünün güldüğü hasatlar olur.” şeklinde görüş belirtti.