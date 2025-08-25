Haberler

Türkiye’de Azar Uygulamasına Erişim Engellendi

YASAKLAMAYA NEDEN OLAN KARAR

Discord ve Roblox’un ardından Türkiye’de önemli bir kullanıcı kitlesine sahip olan bir sohbet uygulaması için erişim yasağı getirildi. “Azar” isimli uygulamaya, canlı görüntülü sohbet imkanı sunduğu için erişim, mahkeme kararıyla resmi olarak engellendi. Bu önemli karar, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı.

KARARIN DETAYLARI

22 Ağustos 2025 tarihinde alınan kararla, “azarlive.com” alan adına Türkiye’den erişim tamamen kapatıldı. Kararın gerekçesine ilişki ise henüz kamuoyuna bir açıklama yapılmadı. Ancak uygulamanın kullanıcıları, “Türkiye genelinde platforma erişim sağlayamadıklarını” ifade ediyor. Genç kullanıcılar arasında görüntülü sohbet imkanı sağlayan Azar uygulamasının, oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu biliniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

25 Ağustos 2025 Resmi Gazete Kararları

25 Ağustos 2025'te yayımlanan Resmi Gazete kararları, çeşitli sektörler ve kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Detaylara erişmek için ilgili PDF belgesine ulaşmak önemli.
Haberler

Eren Talu, Türkiye’nin Seçkin Mimarlarından

Ünlü mimar Eren Talu, yetenekli projeleri ve köklü ailesiyle tanınıyor. Kendi tarzı ve vizyonuyla sektörde öne çıkan Talu'nun özel hayatı da merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.