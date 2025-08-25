Türkiye’de Azar Uygulamasına Erişim Engellendi

YASAKLAMAYA NEDEN OLAN KARAR

Discord ve Roblox’un ardından Türkiye’de önemli bir kullanıcı kitlesine sahip olan bir sohbet uygulaması için erişim yasağı getirildi. “Azar” isimli uygulamaya, canlı görüntülü sohbet imkanı sunduğu için erişim, mahkeme kararıyla resmi olarak engellendi. Bu önemli karar, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı.

KARARIN DETAYLARI

22 Ağustos 2025 tarihinde alınan kararla, “azarlive.com” alan adına Türkiye’den erişim tamamen kapatıldı. Kararın gerekçesine ilişki ise henüz kamuoyuna bir açıklama yapılmadı. Ancak uygulamanın kullanıcıları, “Türkiye genelinde platforma erişim sağlayamadıklarını” ifade ediyor. Genç kullanıcılar arasında görüntülü sohbet imkanı sağlayan Azar uygulamasının, oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu biliniyor.