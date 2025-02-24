Türkiye’de Boşanma Oranları Rekor Kırdı

2024 YILI BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ait evlenme ve boşanma verilerini yayımladı. Buna göre boşanma istatistiklerinde dikkat çekici bir artış gözlemlendi. 2024 yılında 187 bin 343 boşanma ile tarihteki en yüksek rakama ulaşıldı.

ARTIŞ GÖSTEREN BOŞANMA ORANLARI

2023 yılında boşanan çiftlerin sayısı 173 bin 342 iken, 2024 yılında bu sayı 187 bin 343’e yükseldi. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını gösterecek olan kaba boşanma hızı, geçen yıl binde 2,19 olarak hesap edildi.

ANTALYA, EN YÜKSEK BOŞANMA HIZINA SAHİP İL

2024 yılında kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 3,29 ile Antalya oldu. Bunu binde 3,09 ile İzmir ve binde 3,04 ile Karaman izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,45 ile Hakkari olarak kaydedildi. Hakkari’nin ardından binde 0,55 ile Şırnak, binde 0,6 ile Siirt ve Muş sıralandı.

İLK BEŞ YILDA BOŞANMA ORANLARI

Boşanmaların yüzde 33,7’si evliliğin ilk 5 yılı içinde meydana gelirken, yüzde 21,3’ü ise 6-10 yıllık süreçte gerçekleşti. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 186 bin 536 çocuğun velayeti verildi, velayetlerin çoğu anneye geçti. Çocukların velayetinin yüzde 74,4’ü anneye, yüzde 25,6’sı ise babaya verildi.