Türkiye’de Çalışma Günleri ve Tatiller Değişiyor

ÇALIŞMA HAYATINDA KÖTÜ DİRENT DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye’de çalışma hayatını köklü şekilde etkileyecek değişikliklerin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Hem kamu hem de özel sektörde görev yapan milyonlarca kişiyi kapsayan yeni düzenlemede, haftalık ve aylık çalışma saatleri aynı kalırken tatil günlerinin sayısı artacak.

SOSYAL HAYAT DEĞİŞİYOR, ÇALIŞMA HAYATI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Ülkede azalan nüfus ve artan emeklilikle birlikte iş hayatının akıcılığının bozulmaması adına pek çok değişiklik uzun yıllardır planlandı. Hibrit ve uzaktan çalışma gibi modern çalışma yöntemleri, koronavirüs pandemisiyle birlikte farklı boyutlar kazandı. Bu çalışma düzenlerine ilişkin hakların korunmasını hedefleyen bazı düzenlemeler yapılması planlanıyor. Özellikle koronavirüs döneminde uygulanan sokağa çıkma yasakları sırasında hibrit çalışma modeli Türkiye’de de global düzeyde yayıldı. Şimdi ihtiyaçlara bağlı olarak bu model, belirli günlerde iş yerinde ve diğer günlerde uzaktan çalışarak çalışma saatlerinin tamamlanmasını sağlayacak şekilde bir adım ileri taşınıyor.

KAMU İÇİN YENİ ADIMLAR ATILIYOR

Kamu çalışanları için esnek çalışma modeline yönelik gerekli mevzuat değişikliği yürürlüğe girdi. Özel sektördeki teşviklerin de bu süreci hızlandırması bekleniyor. Yeni düzenlemenin ana ilkesi, çalışanların haftada mola günlerinin artmasıyla birlikte, çalıştıkları günlerde toplam çalışma sürelerinin biraz daha uzamasıdır. Ancak, haftalık ve aylık toplam çalışma süresi aynı kalacak. Bu değişimle birlikte izinler de artış gösterecek.

HAFTADA 4 GÜN ÇALIŞMA YETERLİ OLACAK

Mevcut sistemde haftada 5 gün çalışan bir kişi, yeni düzenlemede günlük çalışma saatlerini bir saat artırarak artık 4 gün çalışacak ve haftada 3 gün dinlenme hakkına sahip olacak. Aynı şekilde mevcut durumda haftada 1 gün izin yapan birey, yeni dönemde 2 gün izin hakkına erişebilecek.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE YENİ DÜZEN

Yeni çalışma sistemi hemen her meslekte uygulanabilirken, hibrit modeli uygulayan sektörlerin bu konuda daha hızlı hareket edeceği öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu sektörlere dair açıklamasında “Özellikle bilişim, finans, eğitim, danışmanlık ve hizmet sektöründe hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin yerleşmesi amacıyla yasal çerçeveyi hazırlayacağız” dedi.

YASAL DÜZENLEMELER PERFORMANSI ARTIRACAK

Bakan Vedat Işıkhan, yeni düzenin hayata geçirilmesi için bazı yasal düzenlemelerin gerekeceğini vurguladı. İfade ettiği üzere, uzaktan çalışmanın işçi haklarına etkilerini göz önünde bulunduracak ve sosyal güvenlik ile çalışma sürelerine dair düzenlemeler yapılacak. Ayrıca dijitalleşmeye uyumlu çalışma şekilleri desteklenecek ve serbest ile proje bazlı çalışma modellerine ilişkin teşvikler artırılacak. Platform ekonomisi de önem kazanırken, bu alanda çalışanların haklarını güvence altına alacak mekanizmaların oluşturulması için çalışmalara hız verilecek. Son olarak, iş yaşam dengesi güçlendirilecek ve çalışanların verimliliğini artıracak yeni uygulamalar teşvik edilecektir.