Türkiye’de Cari Açık ve İthalat Kısıtlamaları

İTHALAT KISITLAMALARI KISMIYLA YETİNEMEZ

Türkiye ekonomisinin en önemli yapısal sorunlarından biri olan cari açık ile ilgili açıklamalarda bulunan Asset GLI Genel Müdür Yardımcısı Barış Çakır, ithalat kısıtlamalarının tek başına yeterli olmayacağını belirtiyor. Çakır, “İthalat kısıtlamaları, kısa vadede döviz rezervlerini koruyarak cari açığın daralmasına yardımcı olabilir. Ancak, ithalatı azaltırken üretimi sürdürebilmek için sanayimizin yerli girdi kapasitesini artırmamız gerekiyor” dedi.

UZUN VADELİ EKONOMİ POLİTİKASI İHTİYACI

Cari açığın Türkiye’nin uzun süreli bir ekonomi yönetimi gerektiren bir sorun olduğunu vurgulayan Çakır, “Türkiye ekonomisi büyük ölçüde ithal ara malı ve ham maddeye bağımlı. Eğer bu alanlarda alternatif üretim kaynakları oluşturulmazsa, maliyetler artar ve enflasyonist baskı güçlenir” şeklinde konuştu. İthalat kısıtlamalarının sanayi ve ihracatçılar üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çeken Çakır, “Sanayiciler, üretim için gerekli olan girdilere ulaşamazsa, iç piyasada üretim daralır ve dış pazarlarda rekabet gücümüz zayıflar” dedi.

İTHALAT AZALTMA TEDBİRLERİ VE SONUÇLARI

Hükümetin ithalatı azaltmaya yönelik aldığı önlemler arasında gümrük vergilerinin artırılması gibi tedbirler yer alıyor. Çakır, bu tedbirlerin “kısa vadede ithalatı yavaşlatarak döviz rezervlerini koruyabilirken, uzun vadede üretim maliyetlerini artırarak enflasyonist baskı oluşturabileceğini” belirtti. Uzmanlar, yerli üretimi teşvik edecek sanayi politikalarının uygulanması gerektiğini vurguluyor.

YERLİ ÜRETİM İLE CARI AÇIK KAPANIR

Türkiye’nin sanayi yapısında köklü değişimlerin yapılması gerektiğini de söyleyen Çakır, “Yerli üretimi güçlendirecek, katma değerli üretime yöneltecek ve teknolojik yatırımları teşvik edecek politikalar şart. Enerji bağımlılığını azaltmak, yerli ham madde üretimini desteklemek ve yenilikçi sektörlere yatırım yapmak, uzun vadede cari açığın sürdürülebilir şekilde kapanmasını sağlayabilir” diye ekledi. Ekonomik istikrarın sağlanması için üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir politikalara ihtiyaç duyuluyor.