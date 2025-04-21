Türkiye’de Cezaevi Durumu İyi

İNFRAZ REJİMİ VE İNSAN HAKLARI

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Türkiye’deki infaz rejiminin insan haklarına saygılı olduğunu ve hukukun üstünlüğünü esas aldığını belirtiyor. Can, “Bugün cezaevlerinde şiddet, işkence yok. Şiddete ‘sıfır tolerans’ var.” şeklinde ifadelerde bulundu. İzmir’de, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Denetimli Serbestlik 20. Yıl Bölge Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, infaz hukuku konularının akademik bir perspektiften ele alınacağını ifade etti. Ayrıca, toplantıdan çıkacak raporun infaz ve denetimli serbestlik hukukuna dair bir bakış açısı sunacağını aktardı.

SUÇUN ÖNLENMESİ VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

Can, kamu düzenini sağlamanın devletin asli bir görevi olduğunu vurgulayarak, devletin suçluyu korumaktan ziyade toplumun huzurunu korumayı hedeflediğini belirtti. “Her insan suç işlemeye meyillidir. Önleyici tedbir anlamında suç işlenmesinin önündeki engellerin psikolojik, maddi ve manevi anlamda ıslahını yapmamız gerekiyor.” diyen Can, buna rağmen suçların işlenmeye devam edeceğini, buna dair kesin bir çözümün hiçbir toplumun garanti edemediğini dile getirdi. Türkiye’de yaklaşık 1 milyon kişinin ceza hukuku kapsamında infaz sisteminde yer aldığını, bu dengenin dikkatle korunması gerektiğini ifade etti.

DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULAMALARI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, denetimli serbestlik uygulamasına dair rakamlar paylaştı. Yıldırım, 149 denetimli serbestlik müdürlüğünde 6 bin personelle hizmet verildiğini ve şu an itibarıyla 448 bin hükümlünün takibinin yapıldığını aktardı. 20 yıl içerisinde 8 milyon 300 bin denetimli serbestlik kararının infaz edildiğini ve 3 milyon 500 bin iyileştirme faaliyetinin gerçekleştirildiğini söyledi.

MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE

Yıldırım, madde bağımlılığıyla mücadelede denetimli serbestlik uygulamaları altında önemli adımlar atıldığını belirtti. Ayrıca, “1 milyon 424 bin hükümlüye kamu yararlı bir işte ücretsiz çalışma imkanı getirildi. 62 bin hükümlüye nakdi yardım yapıldı. 69 bin hükümlünün denetimli serbestlik üzerinden elektronik izlemeyle takibi yapıldı.” ifadelerini kullandı. Toplantıda, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da konuşma yaptılar. İki gün sürecek etkinlikte uzmanlar, çeşitli panellerle konuları ele alacaklar.