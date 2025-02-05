Türkiye’de Deprem Tehdidi Altındaki İller

DEPREM FIRTINASI YUNANİSTAN’I TETİKLİYOR

Ege Denizi’nde meydana gelen deprem fırtınası Yunanistan’ı alarma geçirirken, Türkiye’de ise korku yaratıyor. Komşuda olası bir yanardağın patlaması Türkiye’yi ne kadar etkileyebiliyor? Ege sahillerinde tsunami riski var mı? Küller Türkiye’ye ulaşabilir mi? Bu soruların yanıtını Prof. Dr. Şükrü Ersoy veriyor. Ayrıca Santorini’nin büyük bir kısmı adadan ayrıldı ve bilim insanları, “Santorini-Amorgos fay hattı, büyük yıkıcı depremlere neden olabilecek potansiyele sahiptir” uyarısını yapıyor. İşte gelişmeler…

TÜRKİYE’DE TEDİRGİNLİK YARATTI

Yunanistan’ın turistik adası Santorini çevresinde 750’den fazla sarsıntı meydana geldi. Son gün içerisinde ada etrafında 5.2 büyüklüğüne kadar depremler yaşandı. Kışın 15 bin olan ada nüfusundan yaklaşık 8 bin kişi gemi ve uçaklarla bölgeden ayrıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Hürriyet’in sorularını detaylı bir şekilde yanıtladı.

VOLKANİK DEPREMLER HAKKINDA AÇIKLAMA

Prof. Dr. Ersoy, “Bu depremler tektonik değil magmatik kökenli yani volkanik depremler. Yunanlar bile tektonik diyorlar ama ben baştan beri volkanik kökenli olduğunu söylüyorum. Böyle bir tektonik deprem olmaz” dedi. Santorini Adası’nın denizaltında yer alan başka volkanların da var olduğunu ifade eden Ersoy, “Bunlar onların doğum sancıları. Dolayısıyla bu depremler volkanik depremlerdir” diye ekledi.

KÜLLER TÜRKİYE’YE ULAŞABİLİR

Volkanların patlaması halinde bunun Türkiye’yi etkileyebileceğini söyleyen Ersoy, “Çünkü oradaki volkan tipleri kül püskürtebilen volkanlardır. Rüzgâr sistemleriyle Türkiye’ye doğru da gelebilirler” uyarısında bulundu. Ayrıca, şiddetli püskürmelerde küllerin 7 kilometreye kadar çıkabileceğini ve uçuşları engelleyebileceğini belirtti.

TSUNAMİ RİSKİ HAKKINDA BİLGİLER

Eğer denizaltında bir heyelan olursa volkan patlamasa bile tsunami olabileceğini vurgulayan Ersoy, “Büyük depremlerde de tsunami oluşabilir. Türkiye kıyılarına tsunami dalgaları ulaşabilir” dedi. Türkiye’deki tsunami için erken uyarı sistemi bulunduğunu belirten Ersoy, “Tsunami gerçekleştiğinde, 140 kilometre mesafesi bulunan Türkiye kıyılarına ulaşması, yaklaşık yarım saati bulur” dedi.

EGE’DE DEPREM RİSKİ ÜZERİNE YORUMLAR

NTV’deki habere göre, Yunanistan, bu depremlerin daha büyük bir depremin habercisi olup olmadığını tartışıyor. Yunan deprem bilimci Gerasimos Papadopoulos, “Kritik bir kavşakta” olduklarını ve depremlerin büyüklüğünün artmakta olduğunu aktardı.

DEPREM ÖNCESİ SÜREÇTEYİZ

Papadopoulos, depremlerin büyüklüğünde bir artış eğilimi gözlemlendiğini ifade ederek, “Deprem öncesi bir süreçte olduğumuz tamamen doğrulandı” değerlendirmesini yaptı. Diğer uzmanlar da benzer şekilde, depremlerin ne zaman duracağına dair tahminlerde bulunmanın erken olduğunu belirtti.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN UYARI

Son depremlerle ilgili Kandilli Rasathanesi, bölgedeki sismik aktiviteyi dikkatlice izlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Santorini-Amorgos fay hattı, büyük yıkıcı depremler yaratma potansiyeline sahiptir” uyarısını yaptı. Raporda, Santorini Adası’nda Kolumbo Volkanı’nın aktif bir denizaltı volkanı olduğu bilgisi yer alırken, “Bölgedeki gaz çıkışları ve deniz tabanı deformasyonları, büyük bir jeotermal sistemin varlığını göstermektedir” denildi.