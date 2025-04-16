Türkiye’de Depremler Anlık Takip Ediliyor

DEPREM TAKİBİ DEVAM EDİYOR

Türkiye’de sık sık ortaya çıkan yer sarsıntıları nedeniyle halk, güncel depremleri anlık olarak izliyor. Bugün ülkede bazı bölgelerde hissedilen hareketlilik sonrası sosyal medyada “16 Nisan deprem mi oldu?” sorusu popüler hale geldi. Özellikle bu durum, vatandaşların merakını artırdı.

SON DEPREMLER HAKKINDA

16 Nisan Çarşamba günü, Amasya’da 3.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD Deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, bu deprem saat 13.17’de merkez üssü Amasya Merkez olarak kaydedildi. Depremin yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.