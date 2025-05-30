Türkiye’de Doğurganlık Hızında Düşüş Var

DOĞURGANLIK HIZI DÜŞÜYOR

Son zamanlarda Türkiye’nin gündeminde, ülkenin geleceğini doğrudan etkileyen önemli bir sorun bulunuyor: Doğurganlık hızındaki düşüş ve genç nüfusun yaşlanması. Bu durum, sadece toplam nüfus sayısıyla değil, aynı zamanda toplumun yaş yapısıyla da yakından ilişkili. Bazı kesimler, “Zaten nüfusumuz fazla, 100 milyona yaklaştık. Azalması gerek” düşüncesini savunsa da asıl tehlike, nüfusun yaş ortalamasındaki artışta gizli. Türkiye’de, 2020 yılında medyan yaş 32,7 olarak kaydedildi ve bu, nüfusun yarısının 32,7 yaşından büyük olduğunu gösteriyor.

GÜNEY KORE’DE KRİTİK DURUM

Benzer bir tablo, Güney Kore’de daha ileri seviyelerde yaşanıyor. O ülkede doğurganlık hızı şu an 0,78 seviyesinde. Uzmanlar, 2040-2050 yılları arasında Güney Kore’nin demografik olarak büyük bir çöküş yaşayacağını öngörüyor. 2060 yılı itibarıyla her bir çocuğa karşılık 100 yaşlı birey olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, ülkenin iş gücünü kaybetmesi ve sosyal yapının çökmesi anlamına geliyor.

TÜRKİYE’DE DE BENZER EĞİLİM GÖRÜLÜYOR

Türkiye’de de benzer bir eğilim söz konusu. 2007 yılında 2,16 olan doğurganlık hızı, 2015’te 2,15 seviyesindeyken 2024 itibariyle 1,48’e düştü. Bu oran, nüfusun kendini yenileyemeyeceği anlamına geliyor. Uzmanlara göre, nüfusun sabit kalabilmesi için doğurganlık oranının en az 2,10 olması gerekiyor. Doğurganlıktaki bu düşüş, artan şehirleşme ve eğitim oranı, kadınların iş gücüne katılımı, ekonomik maliyetler ve yaşam tarzındaki değişimler gibi çeşitli nedenlere bağlanıyor.

HÜKÜMETTEDEN TEDBİRLER

Hükümet, bu endişe verici tabloyu tersine çevirmek için çeşitli adımlar atmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2035 dönemini “Aile 10 Yılı” olarak ilan ettiklerini duyurdu. Bu çerçevede, evlenecek çiftlere yönelik ekonomik teşviklerin sunulması ve aile yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Uzmanlar, demografik dengenin korunması için kısa vadeli değil, uzun vadeli sosyal politikaların ve sürdürülebilir çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.