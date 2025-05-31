Türkiye’de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

ELEKTRİK ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ

Türkiye’de dün günlük olarak 896 bin 664 megavatsaat elektrik üretimi yapıldı. Tüketim ise 905 bin 344 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından sağlanan verilere göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi dün saat 16.00’da 42 bin 629 megavatsaat ile kaydedildi. En düşük tüketim ise 07.00’de 30 bin 80 megavatsaat olarak ölçüldü.

ÜRETİMDE LİDER SANTRALLER

Günlük elektrik üretiminde, ithal kömür santralleri yüzde 20,1 ile en üst sırada yer aldı. Bunun ardından doğal gaz santralleri yüzde 15,3 ve barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 13,4 oranıyla takip etti. Türkiye, dün toplamda 5 bin 106 megavatsaat elektrik ihraç etti ve 13 bin 787 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.