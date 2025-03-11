Türkiye’de En Çok Kullanılan İsim Ve Soyadları

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, “Yılmaz” soyadını taşıyanların sayısı 1 milyon 174 bin 516 olarak kayıtlara geçti. Diğer yaygın soyadlarından “Kaya” olanların sayısı 894 bin 360, “Demir” soyadlıların sayısı ise 871 bin 107 olarak belirlendi. Ayrıca, “Çelik” 714 bin 184, “Yıldız” 693 bin 634, “Şahin” 685 bin 727, “Yıldırım” 664 bin 229, “Öztürk” 585 bin 53, “Aydın” 579 bin 161 ve “Özdemir” 554 bin 724 kişi tarafından taşınıyor. Listenin devamında “Arslan”, “Doğan”, “Kılıç”, “Aslan”, “Çetin”, “Kara”, “Kurt”, “Koç”, “Polat” ve “Şimşek” gibi soyadları da öne çıkıyor.

EN YAYGIN ERKEK İSİMLERİ

Türkiye genelinde en çok kullanılan erkek isimlerine bakıldığında, “Mehmet” ismi 1 milyon 285 bin 141 kişiyle listenin başında yer alıyor. “Mustafa” 1 milyon 66 bin 554 kişiyle ikinci sırada bulunuyor ve onu 863 bin 817 kişiyle takip eden “Ahmet” izliyor.