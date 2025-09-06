Türkiye’de En Çok Satılan Otomobiller Açıklandı!

Türkiye’de Otomobil Satış Verileri

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından hazırlanan veriler, Türkiye’de ocak-ağustos döneminde en yüksek satışları gerçekleştiren otomobil markalarını ortaya koyuyor. Söz konusu verilere göre, 2025 yılı ocak-ağustos dönemi itibarıyla Türkiye’deki otomobil ve hafif ticari araç satışları, önceki yıla göre yüzde 7,24 oranında artış göstererek 817 bin 345 adete ulaşmış durumda.

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Satışlarındaki Artış

Veriler incelendiğinde, otomobil satışları bu dönemde yüzde 8,05 artarak 654 bin 413 araca yükselirken, hafif ticari araç satışları da yüzde 4,1 artışla 162 bin 932 adede ulaşıyor. Türkiye’deki bu artış, genel olarak otomotiv sektörünün toparlandığını ve talebin arttığını gösteriyor.

Türkiye’de İlk 10 Otomobil Markası

Paylaşılan verilere göre, yılın 8 aylık dönemi için Türkiye’de marka bazında en çok satan otomobiller listesinde ilk sıralar değişmedi. Bu kapsamda en çok satış yapan 10 otomobil markası sırasıyla:

1. RENAULT – 74.139

2. VOLKSWAGEN – 47.645

3. TOYOTA – 47.264

4. FIAT – 46.424

5. HYUNDAI – 40.907

6. PEUGEOT – 37.475

7. BYD – 31.884

8. OPEL – 28.770

9. SKODA – 26.455

10. CITROEN – 26.183

Bu liste, otomobil pazarındaki rekabetin ve tüketici taleplerinin ne denli değişken olduğunu gözler önüne seriyor.