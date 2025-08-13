TÜRKİYE’DE EN İYİ SAÇ EKİMİ DOKTORU KİM?

TÜRKİYE’DE SAÇ EKİMİ YAPAN EN İYİ DOKTORLAR

Türkiye, saç ekimi konusunda dünya çapında öne çıkan bir ülke. Ancak “en iyi doktor” tanımı, kişinin kendi ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre farklılık gösterebiliyor. Yine de 2025 itibarıyla, hem yerli hem de yabancı hastalardan yüksek memnuniyet alan ve doğal sonuçlarıyla dikkat çeken bazı doktorlar şu şekildedir: Dr. Burak Tuncer – Esteworld, İstanbul. Dr. Servet Terziler – Terziler Clinic, İstanbul. Her hastanın beklentisi değişiyor; bu nedenle, karar verirken doktorla ön görüşme yapmak, daha önceki vaka sonuçlarını incelemek ve tüm süreci anlamak en sağlıklı yaklaşım olur.

5000 GREFT SAÇ EKİMİ FİYATI NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla, 5000 greft saç ekimi fiyatları, kullanılan teknik, kliniğin konumu ve doktorun deneyimine göre değişiklik gösteriyor. Ortalama fiyat aralıkları şu şekildedir: FUE (Klasik) 70.000 TL – 150.000 TL, Safir FUE 75.000 TL – 160.000 TL, DHI (Choi Pen) 80.000 TL – 175.000 TL, Robotik DHI 80.000 TL – 190.000 TL. Uyarı: Çok düşük fiyatlar, teknisyenler tarafından yapılan işlemleri veya yetersiz ekipmanı gösterebilir. İşlem öncesinde fiyatın neleri kapsadığını (ilaçlar, PRP, kontroller) mutlaka öğrenmek gerekiyor. Ayrıca bazı klinikler fiyatı sabit tutmak yerine greft sayısına göre belirleyebilir, bu yüzden en doğru bilgi, doğrudan kliniğin kendisinden alınmalı.

DOĞRU DOKTORU SEÇMEK İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Saç ekimi yaptıracağınız doktor, işlemin kalitesini, saçın doğallığını ve uzun vadeli memnuniyetinizi doğrudan etkiliyor. İşte doğru doktoru seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar: Operasyonu bizzat doktor mu yapıyor? Bazı kliniklerde operasyonların teknisyenlere bırakılması, kaliteyi ciddi şekilde etkileyebilir. Doğal saç çizgisi tasarımı yapılıyor mu? Yüz hatlarına uygun, yaşa göre planlanmış saç çizgisi, işlemin estetik başarısını belirliyor. Doktorun önceki sonuçları mevcut mu? Gerçek hasta fotoğrafları, vaka videoları ve yorumlar güvenilirlik açısından önemli.

2025 itibarıyla Türkiye’de güvenilirliği, doğal sonuçları ve hasta memnuniyetiyle öne çıkan on saç ekimi doktorunu sizin için derledik. Her biri kendi kliniğinde hizmet veriyor, bazıları popüler olsa da sonuçları kesinlikle dikkate değer.

1. Dr. Burak Tuncer – Esteworld, İstanbul. Son yıllarda doğal sonuçlarıyla dikkat çeken bir isim. Estetik cerrah kökenli Tuncer, FUE, DHI ve Safir FUE tekniklerini uyguluyor. Sürecin her aşamasında hastasıyla birebir ilgileniyor. Daha fazla bilgi için iletişim: https://www.instagram.com/drburaktuncer

2. Dr. Koray Erdoğan – ASMED, İstanbul. Saç ekimi konusunda uluslararası alanda tanınmış bir uzman. Özellikle manuel FUE tekniğinde sunduğu sonuçlarla biliniyor. Hastaların beklentilerine göre özel saç çizgisi tasarımları yapıyor.

3. Dr. Burak Kılıç – İstanbul. FUE, Safir FUE ve DHI teknikleri kullanarak doğal ve simetrik yoğunluk sağlıyor. Hastaların yüz yapılarına uygun planlamalar yaparak estetik sonuçlar sunuyor.

4. Dr. Cemal Karayazı – İstanbul. Saç ekiminde doğallığı ön planda tutarak FUE ve DHI teknikleriyle bireysel planlamalar yapıyor. Sürecin her aşamasında detaylı çalışmalarla biliniyor.

5. Dr. Ekrem Civas – Civas Hair Transplant, Ankara. Dermatoloji kökenli bir cerrah olarak FUE tekniğinde doğal ve yoğun sonuçlar sunuyor. Hastalarının saç dökülme tipine göre özel çözümler geliştiriyor.

6. Dr. Hakan Doğanay – AHD Clinic, Antalya. Safir FUE tekniğinde yüksek başarı oranlarına sahip. Hijyenik ortamda ve konforlu bir süreç sunarak tercih ediliyor.

7. Dr. Muttalip Keser – Dr. Keser Clinic, Ankara. Mikro motor FUE tekniğiyle yüksek tutunma oranlarına ulaşıyor. Tüm işlemleri bizzat kendisi gerçekleştiriyor.

8. Dr. Muhammet Erkan – İzmir. Bireysel danışmanlık ile doğal sonuç odaklı bir yaklaşım benimseyen Erkan, hastaların saç dökülme seviyesine göre özel stratejiler geliştiriyor.

9. Dr. Sibel Ulusan – İstanbul. Özellikle kadın hastalarda saç ekimi konusunda uzman. Doğal, sık ve simetrik saç görünümü sağlıyor.

10. Dr. Musa Balta – İstanbul. FUE ve DHI tekniklerini hastaların ihtiyaçlarına göre uyguluyor, doğal bir görünüm sağlamayı hedefliyor.

SONUÇ: DOĞRU UZMANI SEÇMEK ÖNEMLİ

Saç ekimi, uzun vadede sizi etkileyen bir estetik yatırımdır. Bu nedenle, sadece “popüler” isimlere yönelmek yerine gerçekten sonuç odaklı çalışan uzmanlara yönelmek önemlidir. Yukarıda belirtilen doktorlar, etik, teknik ve estetik açıdan başarılı operasyonlarıyla öne çıkıyor. Unutmayın ki, iyi bir saç ekimi sadece yeni saçları değil, aynı zamanda yepyeni bir özgüveni de beraberinde getiriyor.