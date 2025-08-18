Türkiye’de En Yüksek Hanehalkları İstanbul’da

HANEHALKLARININ SOSYAL DURUM ANALİZİ

Türkiye genelinde hanehalklarının sosyoekonomik seviye gruplarına göre dağılımı dikkat çekici rakamlara ulaştı. Bu verilere göre, hanehalklarının yüzde 1,1’i en üst seviyede yer alırken, yüzde 11’i üst seviyede, yüzde 16,4’ü üst altı seviyede, yüzde 19,7’si üst orta seviyede, yüzde 16,5’i alt orta seviyede, yüzde 18,6’sı alt seviyede ve yüzde 16,7’si en alt seviyede bulunuyor. Bu yapı, Türkiye içerisindeki ekonomik farklılıkları net bir şekilde gözler önüne seriyor.

İLLERE GÖRE DAĞILIM

İllere göre yapılan incelemede, Ankara’daki hanehalklarının yüzde 2,5’inin en üst seviyede, yüzde 16,5’inin üst seviyede, yüzde 20’sinin üst altı seviyede, yüzde 17,5’inin üst orta seviyede, yüzde 17,4’ünün alt orta seviyede, yüzde 14’ünün alt seviyede ve yüzde 12,2’sinin en alt seviyede yer aldığı tespit edildi. İstanbul’da ise hanehalklarının yüzde 2,4’ü en üst seviyede, yüzde 16,4’ü üst seviyede, yüzde 19’u üst altı seviyede, yüzde 18,6’sı üst orta seviyede, yüzde 17,2’si alt orta seviyede, yüzde 13,8’i alt seviyede ve yüzde 12,6’sı en alt seviyede bildirilmiştir. İzmir’deki hanelerin ise, yüzde 1,2’sinin en üst seviyede, yüzde 12,4’ünün üst seviyede, yüzde 17,6’sının üst altı seviyede, yüzde 18,8’inin üst orta seviyede, yüzde 17,8’inin alt orta seviyede, yüzde 17,1’inin alt seviyede ve yüzde 15’inin en alt seviyede bulunduğu gözlemlendi.

İSTANBUL’DA YÜKSEK ORAN

En üst ve üst seviye gruplanmasında, toplam hanehalklarının yüzde 28,6’sı İstanbul’da yer alıyor. Türkiye genelinde bu seviyelerdeki iller sıralandığında, İstanbul ile birlikte Ankara yüzde 11,5, İzmir yüzde 6,7, Bursa yüzde 3,9 ve Antalya yüzde 3,3 ile takip ediyor. Bu durum, İstanbul’un ekonomik yapısının diğer illere göre daha avantajlı olduğunu gösteriyor.

ÇANKAYA ÖNE ÇIKIYOR

En üst ve üst seviye gruplarında yer alan hanehalklarının yüzde 4,1’i Çankaya’da yaşamaktadır. İlçe düzeyinde yapılan incelemede, en üst ve üst sosyoekonomik gruptaki hanehalklarının en fazla olduğu bölgeler sırasıyla, yüzde 4,1 ile Çankaya (Ankara), yüzde 2,4 ile Kadıköy (İstanbul) ve yüzde 1,9 ile Yenimahalle (Ankara) olarak belirlenmiştir. İstanbul’da ise en düşük sosyoekonomik seviyeye sahip ilçe Sultangazi olmuştur.

SOSYOEKONOMİK SEVİYE KATEGORİLERİ

Genel sıralamada, sosyoekonomik seviyesi en yüksek olan ilçe yine Çankaya oldu. İlçeler arasındaki sosyoekonomik seviyeye göre yapılan sıralamada, en yüksek puanı alan yedi ilçe sırasıyla; Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) oldu. Ayrıca, en düşük puana sahip yedi ilçe ise şöyle sıralandı; Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu) ve Bayramören (Çankırı).