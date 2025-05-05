Türkiye’de Enflasyon Yüksek Seyrediyor

TÜİK ENFLASYON VERİLERİNİ DEĞERLENDİRİYOR

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerine dair yaptığı değerlendirmede, “TÜİK’in şaibeli enflasyon verilerine göre bile Türkiye’de enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor” ifadesine yer verildi. DİSK-AR, TÜİK’in nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin bir rapor sundu. Bu raporda, enflasyon artış hızında bir yavaşlama gözlense de fiyatların artmaya devam ettiği, bu durumun dar gelirli gruplar üzerinde derin etkiler yarattığı vurgulandı. “Fiyat artış hızının düşmesi, fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor” denildi.

GIDA FİYATLARINDA YÜKSEK ARTIŞ

Raporda, gıda fiyatlarının genel ortalamaya göre çok daha hızlı arttığı, mesela gelirinin büyük bir kısmını gıdaya harcayan düşük gelir gruplarının bu durumdan daha fazla etkilendiği belirtildi. DİSK-AR, “TÜİK, uluslararası kuruluşların yaptığı gibi halkın hissettiği/algıladığı enflasyon oranı ve beklenen enflasyonu da elinde hazır bulunan verileri işleyerek, yeni bir veri olarak yayımlamalıdır. TÜİK ayrıca gelir gruplarına göre enflasyon farklılaşmasını da açıklamalıdır” değerlendirmesinde bulundu. Hissedilen enflasyonun, resmi verilerin oldukça üzerinde olduğu, TÜİK’in madde sepeti fiyatlarını açıklamayı Haziran 2022’den bu yana durdurduğu kaydedildi.

ENFLASYONDAKİ FARK DİKKAT ÇEKİYOR

Raporda, TÜİK’in “şaibeli enflasyon verilerine göre bile Türkiye’de enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor” denildi. 2023 yılında hissedilen enflasyonun, resmi olarak açıklanan enflasyonun yaklaşık iki katına ulaştığı ifade edildi. DİSK-AR, TÜİK’in gerçekleştirdiği Tüketici Eğilim Anketi’nden elde edilen “hissedilen ve beklenen enflasyon” verilerini kamuoyuyla paylaşması gerektiğini belirtti. Raporda ayrıca, yıllık enflasyon ile 12 aylık ortalamalara göre hesaplanan enflasyon oranı arasındaki farkın giderek açıldığına dikkat çekildi. Temmuz 2024’e kadar ortalamalara göre enflasyon oranının, yıllık enflasyonun üzerine çıkacağı, Nisan 2025 itibarıyla ise yıllık enflasyonun 10,9 puan geride kalacağı aktarıldı. “Enflasyonla mücadele, yalnızca rakamlarla değil; gelir dağılımındaki adaletsizlikle, fiyat artışlarından en çok etkilenen kesimlerin korunmasıyla mümkündür” ifadeleri raporda yer aldı.