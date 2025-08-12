Türkiye’de Epilepsi İçin Yeni Dernek

YENİ DERNEK KURULDU

Türkiye’de epilepsi hastaları ve onların aileleri için önemli bir gelişme yaşandı. Medikal Ketojenik Diyet Yapan Epilepsi Hastaları ve Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 31 Temmuz 2025’te gerçekleştirdiği ilk genel kurul ile resmi faaliyetlerine başladı. Derneğin oluşum hikâyesi, 9 yıldır epilepsi ile mücadele eden bir kız çocuğunun ailesinin, tedavi süreçlerinde elde ettikleri tecrübeleri paylaşma isteği ile ortaya çıktı. Kurucu aile, kendi çocuklarının medikal ketojenik diyet deneyimlerinden yola çıkarak benzer durumdaki tüm çocuklar, yetişkinler ve aileler için erişilebilir bir rehber oluşturmayı amaçlıyor.

HAZIRLADIKLARI MİSYON

Ketojeminik Derneği, yalnızca deneyimlerin paylaşıldığı bir platform olarak kalmıyor; aynı zamanda medikal ketojenik diyetin bilimsel temellere dayalı bir biçimde uygulanmasını destekleyen bir sivil toplum kuruluşu olma misyonunu üstleniyor. Eğitim, ürün temin rehberliği ve psikososyal destek gibi hizmetler sunuyor. Derneğin temel faaliyet alanları arasında yer alan “Yalnız Değilsiniz” mesajı ile ailelerin bilgiye erişimini kolaylaştırarak tedavi süreçlerini güçlendirmek hedefleniyor.

GÜVENİLİR REHBERLİK

Şu dönemde, ülke genelinde ve uluslararası düzeyde farkındalık kampanyaları, uzman buluşmaları ve destek programları düzenlenmesi planlanıyor. Dernek, bilgiye ulaşmakta zorluk çeken aileler için güvenilir bir rehberlik sunarak tedavi yolunda sürekli destek ve dayanışmayı vurguluyor.