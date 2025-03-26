Türkiye’de Ev Sahibi Olmak Zorlaşıyor

İSTANBUL’DA KONUT SATIŞLARI SÜREKLİ DÜŞÜYOR

İstanbul, Türkiye’nin konut piyasasının kalbi konumunu sürdürüyor. Ancak KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova’nın aktardığına göre, şehirde her ay ortalama 12 bin konut satılması gerekirken, 2025’in ilk iki ayında yalnızca 4 bin 859 konut satışı gerçekleştirildi. Bu, hedefin sadece yüzde 42’sine denk geliyor. İstanbul’un 39 ilçesi incelendiğinde, ilçe başına aylık ortalama 125 yeni konut satışı olduğu görülüyor. Kumova, “Bu oran İstanbul için çok düşük. Kredi faizleri ve arsa maliyetleri düşmezse, birinci el satışlar artmaz ve piyasa durma noktasına gelebilir” şeklinde bir uyarıda bulundu. Bu durum, İstanbul’daki hem kira hem de konut fiyatlarının düşüşünü zorlaştırıyor.

KONUT AÇIĞI BÜYÜYOR

Haber Global’den Sibel Gülersöyler’in verdiği bilgilere göre, Türkiye’de yıllık yeni konut ihtiyacı 800 bin ile 1 milyon arasındayken, son 5 yılda ruhsat başvuruları 500 bine geriledi. TÜİK verilerine göre, Şubat 2025’te sıfır konutların toplam satışlardaki payı yüzde 30’a düştü. Artan inşaat maliyetleri, nüfus artışı, deprem riski ve azalan arsa stokları konut arzını olumsuz etkiliyor. Kumova, ayda 62 bin 500 konut satılması durumunda açığın kapanabileceğini söylese de, ilk iki ayda gerçekleştirilen sadece 33 bin 285 satış, sektörde kaygılara yol açıyor.

FAİZLERİN DÜŞMESİ SATIŞI HIZLANDIRIR MI?

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hakan Şişik, faizlerin düşmesiyle vatandaşların gayrimenkule yöneldiğini ve kredi kullanımının arttığını ifade etti. “Konut fiyatlarının artacağı endişesi ve kiralardaki yüzde 54’lük zam, alımları hızlandırıyor. Faizler düşerse satışlar daha da artar” diyen Şişik, gayrimenkulün güvenilir bir yatırım aracı olma özelliğini koruduğunu dile getirdi. Ancak Gayrimenkul Girişimcisi Hakan Bucak, faiz düşüşünün talebi artırarak fiyatları yükselteceğini, bu yüzden beklemenin riskli olabileceğini belirtti: “Paranız varsa şimdi alın!”

SOSYAL KONUT VE FİNANSAL DESTEK GEREKEN BİR KONU

Bucak, yeni konut projelerinin genellikle orta-üst gelir grubuna hitap ettiğini, dar ve orta gelirli vatandaşlar için kamu desteğinin şart olduğunu vurguladı. “Sosyal konut projeleri ve ilk ev alacaklara düşük faizli kredi gibi adımlar atılmalı” ifadesini kullanan Bucak, ikinci el piyasasında fiyatların dip seviyede olduğunu, yeni konutlarda ise maliyet artışlarının tam olarak henüz yansımadığını ekledi. Şişik ise inşaat maliyetlerindekine artışın yavaşladığını, firmaların işçilik ve arsa maliyetlerinin düşük olduğu bölgelere yönelmeye başladığını belirtti.

SEKTÖRÜN DURUMUNU GÖSTEREN RAKAMLAR

Şubat 2024’te sıfır konut satışları yüzde 30’a geriledi. Son 5 yılda konut fiyatları ortalama yüzde 500 artış gösterdi. İstanbul’da metrekare fiyatı 40 bin TL’yi geçti. İkinci el satışlar son bir yılda yüzde 35 azaldı. Yabancıya satış ise Şubat 2024’te yüzde 45 düşüş gösterdi. İnşaat maliyetleri, beton, demir ve işçilik son iki yılda 3 katına çıktı.

KONUT SATIŞLARINI ARTIRACAK FAKTÖRLER NELER?

Hakan Bucak’a göre, konut satışlarını artıracak olan bazı faktörler şunlar: konut fiyatlarının artacağı beklentisi, diğer yatırım araçlarının cazibesini yitirmesi, kampanyalar ve kiracıların ev sahibi olma isteği ve amortisman süresinin 16-17 yıla gerilemesi.