Türkiye’de Faizler Düştü, Konut Satışları Arttı

FAİZ ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ KONUT SATIŞLARINI ARTIRIYOR

Faiz oranlarının yüksek olduğu Türkiye’de, bu oranların düşmeye başlaması konut satışlarını artırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satışlarına dair son verileri açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre %20,1 artış göstererek 112 bin 818 olarak gerçekleşti. Konut satışlarının en çok yapıldığı şehirler ise sırasıyla, 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir oldu. En az satış yapılan şehirler ise, sırasıyla 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt şeklinde kaydedildi.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA BÜYÜME GÖRÜLÜYOR

Ocak-Şubat döneminde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %29,1 oranında artarak 224 bin 991 satışa ulaştı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %90,1 artarak 16 bin 778 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların oranı %14,9 olarak belirlendi. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise, geçen yılın aynı dönemine göre %127,3 oranında artarak 33 bin 504 olarak kaydedildi. Şubat ayında ise 3 bin 956; Ocak-Şubat döneminde ise 7 bin 812 ipotekli konut satışı ilk el olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞLARDA ARTIŞ GÖZLEMLENİYOR

Türkiye genelinde diğer konut satışları da Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre %12,9 artış göstererek 96 bin 40 seviyesine ulaştı. Bu satışlar, toplam konut satışları içinde %85,1 pay aldı. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise %20,1 artarak 191 bin 487 oldu. Yine Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Şubat ayında %18,2 artış ile 33 bin 784 olarak belirlendi. Bu satışlar, toplam konut satışları içerisinde %29,9 oranında paya sahip oldu.

İKİNCİ EL SATIŞLARDA VE YABANCILARA SATIŞTA DÜŞÜŞ

İkinci el konut satışları ise Şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre %21,0 artışla 79 bin 34 olarak gerçekleşti. Bu satışlar, toplam konut satışları içinde %70,1 pay aldı. Ocak-Şubat döneminde ikinci el satışları ise %31,6 artarak 158 bin 422 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre %21,1 azalarak bin 457 seviyesine düştü. Şubat ayında, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının oranı %1,3 olarak belirlendi. Yabancılara en fazla konut satışı yapılan şehirler sırasıyla 539 ile İstanbul, 503 ile Antalya ve 89 ile Mersin oldu. Ocak-Şubat dönemi itibarıyla ise yabancılara yapılan konut satışları %23,1 azalış göstererek 3 bin 4 olarak gerçekleşti. Şubat ayında en fazla konut satışı yapılan ülkeler ise, 256 ile Rusya Federasyonu, 133 ile İran ve 99 ile Irak vatandaşları oldu.