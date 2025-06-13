TÜRKİYE’DE HAFİF DEPREMLER GERÇEKLEŞTİ

DEPREMLERİN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE BİLGİLER

13 Haziran 2025 Cuma günü, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddette deprem olayları yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları sürekli izleyerek halkı bilgilendirmeye devam ediyor. Özellikle Sivas’taki depremler dikkat çekiyor.

SİVAS’TA DEPREM OLDU MU?

13 Haziran 2025 Cuma günü Sivas’ta meydana gelen korkutan depremle ilgili güncel veriler paylaşıldı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 500’e yakın deprem verisini halka sunarak bilgilendirme yapıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gürün ilçesi olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak belirlendi. Deprem, saat 10:26’da yaşandı ve yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştu. Gürün başta olmak üzere Sivas’ın birçok noktasında hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli bir paniğe yol açtı.

AFAD’IN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR VE ARAŞTIRMALAR

İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildiriliyor. Yetkililer, olumsuz bir durumun ortaya çıkmaması için saha taramalarını sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden, meydana gelen son depremlerle ilgili anlık bilgilendirmeler yapılıyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu gelişmeler, depremleri takip edenler için önemli bilgiler sunmakta.