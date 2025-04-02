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Türkiye’de Hafif Şiddetli Depremler Oldu

TÜRKİYE’DE DEPREM KAYITLARI

2 Nisan 2025 Çarşamba günü Türkiye’nin çeşitli yerlerinde hafif şiddette depremler yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları düzenli olarak takip ederek toplumu güncel bilgilerle bilgilendiriyor. Bu tarihte deprem nerede meydana geldi? “Az önce deprem mi oldu?” soruları gündemde.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN GÜNCEL BİLGİLER

Bölgesel deprem araştırmaları yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halkla paylaşıyor. Kandilli Rasathanesi, son depremlerle ilgili detayları resmi web sitesinde yayınlıyor. Ayrıca, AFAD’ın Deprem Dairesi Başkanlığı, son dakika deprem bilgilerini çözümleyerek kamuoyuna anlık olarak sunuyor. “AFAD son depremler” başlığı altında, halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlıyor.

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