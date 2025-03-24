Türkiye’de Hafif Şiddette Depremler Oldu

DEPREMLERİN GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGELER

24 Mart 2025 Pazartesi günü, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde hafif şiddette depremler yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları sürekli olarak takip ederek halkı bilgilendirmeye sürdürüyor. Özellikle bu tarihte meydana gelen depremlerin nerede yaşandığı merak ediliyor.

SON DAKİKA DEPREM BİLGİLERİ

Anlık deprem verilerini paylaşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, kullanıcılarına son 500 depremi sunarak güncel bilgileri aktarıyor. AFAD, deprem Dairesi Başkanlığı aracılığıyla sarsıntıları resmi web sitesi üzerinden duyurarak, toplumun son gelişmelerden haberdar olmasını sağlıyor. Bu güncel veriler, depremler hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler için önemli bir kaynak oluşturuyor.