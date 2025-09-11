Türkiye’de Hamas Üyesi Yoktur

TÜRKİYE’DE HAMAS ÜYELERİ VAR MI?

Hamas, 1987 senesinde Mısır merkezli Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın (İhvan) Filistin’deki uzantısı olarak ortaya çıktı. Kuruluşundan bu yana Filistin’de önemli bir siyasi ve askeri yapı olarak faaliyet gösteriyor. Ancak Türkiye’de Hamas üyelerinin bulunduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. Türk Dışişleri kaynakları ve uzmanlar, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor. Kamuoyunda bu konu üzerinde tartışmalar yaşanmasına rağmen, devlet kurumları tarafından Türkiye’de Hamas üyelerinin var olduğuna dair doğrulanmış bir bilgi sunulmadı.

Hamas, Filistin’de özellikle Gazze Şeridi’ndeki etkinliği ile tanınıyor. 2007 yılından itibaren Gazze’yi yöneten örgüt, siyasi ve askeri faaliyetlerine devam ediyor. İzzeddin el-Kassam Tugayları aracılığıyla İsrail’e karşı direniş sergilerken, aynı zamanda abluka altında yaşayan yaklaşık 2 milyon kişinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

TÜRKİYE’DE RESMİ BİR TEMSİLCİLİK VAR MI?

Türkiye’de Hamas’ın resmi bir siyasi bürosu bulunduğu yönündeki iddialar, hem Türk Dışişleri tarafından hem de uzmanlar tarafından kesin bir dille reddedildi. Resmi kaynaklar, Türkiye’de Hamas’ın herhangi bir temsilciliği veya siyasi bürosunun bulunmadığını vurguluyor. Bu iddialar geçmişte uluslararası basında gündeme gelse de, resmi makamlar tarafından birçok kez yalanlandı.

Hamas, 1987 yılından bu yana Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın uzantısı konumunda olmasına rağmen, 2017’de yayımladığı yeni siyaset belgesinde bağımsız bir Filistin örgütü olduğunu ve fikri açıdan İhvan ekolünden beslendiğini kaydetti. 2006 yılındaki seçimlerde iktidarı elde etmesine rağmen, Batılı ülkeler tarafından tanınmadı ve hükümetten uzaklaştırıldı. Hamas, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün yapısı içerisine dâhil olmamakla birlikte, Gazze’deki yönetim sorumluluğunu elinde bulunduruyor.