Türkiye’de Hasat Yüzde 5 Oldu

TARIMDA HASAT ORANLARI YÜKSELİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Batman Başmüdürlüğü idari hizmet binasının açılışı için düzenlenen törene katıldı. Törende dualar okundu ve açılış kurdelesi kesildi. Bakan Yumaklı’nın yanı sıra Vali Ekrem Canalp, AK Parti milletvekilleri Ferhat Nasıroğlu ve Mervan Gül, ayrıca TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile diğer davetliler de etkinlikte yer aldı.

Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de hasat oranının yüzde 5’e ulaştığını belirtti. “Potansiyeli itibarıyla henüz keşfedilmemiş birçok yönü olan Batman ve çevre illerin stratejik ürünleri başta olmak üzere üretimine katkıda bulunacak bir kurumun hizmet binasını açıyoruz” dedi. Bu tür binaların sadece bir hizmet binası olmadığını, aynı zamanda Batman’da üretim yapan tüm toplumsal kuruluşların, ziraat odalarının ve kooperatiflerin merkezi olduğunu vurguladı. Ayrıca, iklim değişikliği ile mücadelede bakanlığın üreticilerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

TMO, ÜRÜN ALIMLARINA GÖREV Başlıyor

Bakan Yumaklı, TMO’nun alım fiyatlarını açıklamak için 12 Mayıs’tan bu yana çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. “Dedi ki, ‘Biz sizlerin ürünlerini almak için hazırız. Bütün fiziki koşullarımızı buna göre hazırladık'” diye belirtti. 3 Haziran’da alınan fiyatların açıklandığını ve birçok üreticinin memnuniyetini ifade ettiğini de sözlerine ekledi. Yumaklı, TMO’nun 600 noktasında ürün alımlarına hazır olduğunu duyurdu.

Bakan, “Şimdiden bereketli olsun diyorum. İnşallah sadece Batman’da değil, Türkiye’nin dört bir tarafında ürün üreten, ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlayan üreticilerimize buradan teşekkür etmek istiyorum” dedi. 2024 yılı sonuna kadar 32,6 milyar dolarlık gıda ve gıda ürünleri ihracatı hedeflediklerini ve bunun, üreticilerin alın teri ve emeği sayesinde gerçekleşeceğini aktararak, emek veren herkese teşekkür etti.