Türkiye’de Her 25 Kişiden Biri Taşıyıcı

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de her 25 kişiden birinin fenilketonüri (FKÜ) taşıyıcısı olduğunu duyurdu. Bu hastalık, beyin dokusunda kalıcı hasara yol açabilen kalıtsal bir durum olarak biliniyor. Türkiye, fenilketonürinin sık görüldüğü ülkeler içinde yer alıyor. Yaklaşık 6 bin 200 canlı doğumda bir bebek bu hastalıkla dünyaya geliyor, bu da Türkiye’deki taşıyıcı oranının yüksek olduğunu gösteriyor. Fenilketonüri ile ilgili tarama programları, Türkiye’de ilk kez 1987 yılında uygulanmaya başladı ve 2006 yılında oluşturulan Ulusal Yenidoğan Tarama Programı ile tüm illerde devam ediyor.

ERKEN TANI İÇİN ÜCRETSİZ TARAMA TESTLERİ

Ulusal Yenidoğan Tarama Programı sayesinde haftalık bebeklerden alınan birkaç damla kanla hastalığın erken dönemde tespit edilmesi mümkün oluyor. Bu testlerden sonra, hastalık şüphesi bulunan bebekler çocuk metabolizma hastalıkları uzmanlarını içeren kliniklere yönlendiriliyor. Kesin tanı, bu kliniklerde gerçekleştirilen detaylı tetkiklerle konuluyor. Tarama sonuçları, aile hekimleri veya annenin e-Nabız hesabı üzerinden öğrenilebiliyor. Şüpheli durumlarda, sağlık ekipleri ailelerle en kısa sürede iletişime geçiyor.

TEDAVİ GECİKTİRİLDİĞİNDE SORUNLAR ORTAYA ÇIKABİLİR

Fenilketonürinin belirtileri, genellikle doğumdan sonraki ilk haftalarda başlıyor ama hastalık, zamanında tanı konulmazsa ilerleyen dönemlerde daha belirgin hale geliyor. Tedavi edilmeyen çocuklarda konuşma gecikmesi, yürüme ve oturma zorlukları, hiperaktivite, otizm, saldırgan davranışlar ve kasılmalar gibi sorunlar gözlemlenebiliyor. Ayrıca, bebeğin dış görünümünde, ten rengi, saç rengi ve göz rengi normalden daha açık olabiliyor.

Ulusal Yenidoğan Tarama Programı çerçevesinde fenilketonüri dışında, altı hastalık daha taranıyor. Bu hastalıklar arasında “Konjenital Hipotiroidi, Biyotinidaz Eksikliği, Kistik Fibrozis, Konjenital Adrenal Hiperplazi, Spinal Musküler Atrofi” yer alıyor. Ayrıca, tarama paneline eklenmesi muhtemel yeni hastalıklar için çalışmalar devam ediyor.