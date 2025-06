Türkiye’de İlk Voleybol Turnuvası Başlıyor

TURNUVANIN GENEL BİLGİLERİ

Türkiye’de ilk defa düzenlenen Volleyball World Beach Pro Tour Challenge Alanya turnuvası, voleybolseverlerin ilgisini çekiyor. Organizasyon, 11 Haziran Çarşamba günü başlayarak 15 Haziran akşamı final maçıyla sona eriyor. Dünyanın en seçkin plaj voleybolu etkinliği olan Beach Pro Tour, Alanya’da gerçekleşiyor ve bu yıl turnuvaya 29 ülkeden 112 takım katılıyor.

CANLI YAYIN DETAPLARI

Turnuva, çeyrek final aşamasından itibaren hafta sonu boyunca D-Smart ve D-Smart GO platformlarında canlı yayınla ekranlara gelecek. Alanya, spor yatırımlarına devam ediyor ve önümüzdeki üç yıl boyunca da Beach Pro Tour’a ev sahipliği yapacak.

MAÇ PROGRAMI

Turnuvadaki maç programı şu şekilde:

– 14 Haziran Cumartesi, 14.00 – 22.00 (D-Smart 77. Kanal Spor Smart & D-Smart GO)

– 15 Haziran Pazar, 10.00 – 12.00 (D-Smart 77. Kanal Spor Smart & D-Smart GO)

– 15 Haziran Pazar, 16.00 – 18.00 (D-Smart 77. Kanal Spor Smart & D-Smart GO)

– 15 Haziran Pazar, 20.00 – 22.00 (D-Smart 77. Kanal Spor Smart & D-Smart GO)