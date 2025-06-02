TÜRKİYE’DE İLK WING CHUN ŞAMPİYONASI GERÇEKLEŞTİ

İLK RESMİ WING CHUN ŞAMPİYONASI

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, Türkiye’de “wing chun” dalında gerçekleşen ilk resmi şampiyonanın Sakarya’da yapıldığını duyurdu. Federasyon, 2025 yılı faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen Tai Chi-Wing Chun Türkiye Şampiyonası’nın Sakarya’da 245 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Açıklamada, bu organizasyonun Türkiye’de wing chun dalında gerçekleştirilen ilk resmi şampiyona olduğu vurgulandı.

YARIŞMALARDA HEM TEKNİK HEM SPORSEL BAŞARI

Bu etkinlikte hem form (taolu) hem de dövüş (combat) kategorilerinde müsabakalar düzenlendi. Tai Chi dalında ise bireysel ve ekip performanslarıyla estetik, denge ve disiplin dolu yarışmalar izleyicilere sunuldu. Bu önemli organizasyon, Türk wushu camiası için teknik ve sportif açıdan büyük bir ilerleme sağladı. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu’nun disiplinli çalışmalarıyla hayata geçen bu şampiyona, geleneksel dövüş sanatlarının gelişimine önemli bir katkı sağlıyor.

MADALYA DAĞILIMI

Sakarya’daki organizasyonda sporcular, wing chun combat dalında 14 altın, 4 gümüş ve 2 bronz, wing chun taolu branşında 46 altın, 25 gümüş ve 23 bronz, tai chi taolu branşında ise 101 altın, 56 gümüş ve 43 bronz madalya kazanarak toplam 314 madalya dağıtıldı.