TÜRKİYE’DE İMRALI ÖNERİSİ GÜNDEME GELDİ

TÜRKİYE’DE TERÖRSÜZ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin terörsüz bir ortam oluşturma süreci sürüyor. Meclis’te bu kapsamda faaliyet gösteren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, iki hafta içinde tekrar bir araya gelecek.

İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ DİNLENECEK

11 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıda sendika ve iş dünyası temsilcileri dinlenecek. Komisyona Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK temsilcileri davet edildi. Ayrıca 12 Eylül Cuma günü yapılacak toplantıda ise TÜSİAD ve MÜSİAD temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri, sürece ilişkin görüşlerini paylaşacak.

İMRALI’YA HEYET GİTMESİ GÜNDEMDE

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un komisyon üyeleri arasından seçeceği bir heyetin İmralı’ya gitmesi yönünde bir öneride bulundu. Komisyon toplantısında, MHP’nin “İmralı’ya heyet gitsin” önerisinin ele alınması bekleniyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise bu konuda, “Komisyon zaman kaybetmeden gidip İmralı’da bu görüşmeyi gerçekleştirmesi çok önemlidir. Hatta hayati bir öneme sahiptir.” ifadelerini kullandı.