Türkiye’de İş Dünyası Zirvesi Yapıldı

İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ KKTC’DE BULUŞTU

Türkiye’deki önemli iş dünyası temsilcileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen 3’üncü KKTC Ekonomi Zirvesi’nde bir araya geldi. Zirve çerçevesinde, Türkiye’de İş Dünyası dergisinin Haziran sayısının tanıtımı da yapıldı. Etkinlik boyunca KKTC’nin sunduğu yatırım fırsatları kapsamlı bir şekilde ele alındı. Türkiye’den gelen iş insanları, burada sunduğu avantajları detaylı olarak değerlendirme fırsatı buldu. Bu zirve, sadece fikir alışverişi değil, aynı zamanda yatırımcılar açısından somut adımların değerlendirilmesi açısından da önemli bir platform oldu.

KUZEY KIBRIS’A YATIRIM ÇAĞRISI

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Türkiye’de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, KKTC’deki yatırım potansiyeline vurgu yaparak şu şekilde konuştu: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yatırımları yerinde görmek ve burada neler yapılabileceğini değerlendirmek için toplandık. Düzenlediğimiz bu 3’üncü Ekonomi Zirvesi, Kıbrıs’taki yatırım fırsatlarını detaylıca ele aldığımız bir platform oldu. Geçtiğimiz hafta KKTC Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Turizm Bakanı İstanbul’da önemli bir toplantı yaptı. Bu toplantıda ‘başka adalarda tatil yapmak yerine kendi adanızda tatil yapın’ mesajı verildi. Biz de bu çağrıyı dikkate alarak yatırımcıları Kıbrıs’a yönlendirmeyi amaçlıyoruz.”

ADA KIBRIS’A DAVET

KKTC Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, zirveye destek veren önemli isimlerden biri olarak, İstanbul’da gerçekleştirilen AdaKıbrıs’ın lansmanını duyurdu. Ataoğlu, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaşayan vatandaşlara hitaben önemli bir mesaj göndererek şunları ifade etti: “AdaKıbrıs’ın lansmanı sırasında anavatan Türkiye’nin dört bir yanındaki kardeşlerimize bir çağrıda bulunduk. Şu anda AdaKıbrıs ile ilgili tüm görsellerin ekranlarda yer aldığını görüyoruz. Türkiye’de yaşayan ve seyahat eden kardeşlerimizi davet ediyoruz. Kendimize ait bir adamız var. Aynı dili, dini ve para birimini kullanıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşamak, bu yeri tanımak adına önemli. Herkesi buraya bekliyoruz. KKTC, aynı kültürü paylaşan bireylerin yaşadığı bir yer ve burada gastronomimizi, doğal güzelliklerimizi görmek için herkesi davet ediyoruz.”