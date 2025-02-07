Türkiye’de İş Günleri Değişiyor: Hangi Sektörler Etkilenecek?

YENİ ÇALIŞMA DÜZENİNE HAZIRLIK

Türkiye’de çalışma hayatını köklü bir şekilde etkileyecek yeni düzenlemeler üzerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca kişiyi etkileyecek bu düzenlemeye göre, haftalık ve aylık çalışma saatleri değişmeyecek, ancak tatil günleri sayısı artacak.

SOSYAL HAYATTAKİ DÖNÜŞÜM

Türkiye’deki düşen nüfus ve artan emeklilik oranları, iş hayatının düzenli akışını korumak için çeşitli değişikliklerin yapılmasını zorunlu hale getiriyor. Hibrit çalışma ve uzaktan çalışma gibi yeni çalışma modelleri, koronavirüs pandemisiyle birlikte gündeme geldi. Bu doğrultuda işçilerin haklarının korunmasına yönelik tedbirler alınıyor. Özellikle pandemide uygulanan sokağa çıkma yasakları sırasında hibrit çalışma modeli, dünya genelinde ve Türkiye’de yaygınlaştı. Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda bu model, belirli günlerde ofiste ve belirli günlerde uzaktan çalışma kombinasyonu ile bir üst seviyeye taşınacak.

KAMUDA YENİ DÜZENLEMELER

Kamu çalışanları için esnek çalışma modeline yönelik gerekli mevzuat değişiklikleri yürürlüğe girdi. Özel sektöre yönelik teşviklerin devreye girmesi, bu süreci hızlandıracak. Yeni düzenin en temel özelliği, çalışanın işte olduğu günlerde toplam çalışma süresinin bir miktar uzaması, ancak haftalık ve aylık toplam çalışma süresinin aynı kalması. Aynı zamanda haftalık ve aylık izin günleri de artırılacak.

HAFTALIK 4 GÜN ÇALIŞMA MODELİ

Mevcut durumda haftada 5 gün çalışan bir kişi, yeni düzenle birlikte günlük çalışma saatlerini bir saat uzatarak 4 gün çalışacak ve haftada 3 gün izin yapabilecek. Benzer şekilde, haftada 1 gün izin alan biri de 2 gün izin hakkına sahip olabiliyor.

SEKTÖRLERDE UYGULANMA ALANI

Yeni çalışma düzeninin pek çok meslekte uygulanması mümkün, ancak yakın zamanda hibrit modeli benimseyen sektörlerin daha hızlı hareket edeceği düşünülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu sektörlerle ilgili olarak “Özellikle bilişim, finans, eğitim, danışmanlık ve hizmet sektöründe hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin yerleşmesi amacıyla yasal çerçeveyi hazırlayacağız” şeklinde açıklama yaptı.

YASAL DÜZENLEMELERİN GEREKLİLİĞİ

Bakan Vedat Işıkhan, yeni düzenlemelerin yapılacağını belirtti ve uzaktan çalışmanın işçi hakları üzerindeki etkilerini göz önünde bulunduracaklarını ifade etti. Sosyal güvenlik ve çalışma süreleri ile ilgili düzenlemeler gerçekleştirilecek. Dijitalleşmeye uyumlu çalışma şekillerinin desteklenmesi ve serbest, proje bazlı çalışma modellerine yönelik teşviklerin artırılması hedefleniyor. Platform ekonomisinin öneminin arttığını belirten bakan, e-ticaret, serbest çalışma ve dijital hizmetler alanında çalışanların haklarının güvencesine yönelik mekanizmaların oluşturulacağını belirtti. Son olarak, iş yaşam dengesini güçlendirecek yeni uygulamaların çalışanların verimliliğini artırması ve tükenmişlik sendromunu önlemesi amaçlanıyor.