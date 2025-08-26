Türkiye’de İsimlerin Tarihi Üzerine Çalışma

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDEN ARAŞTIRMA

Türkiye’de özel isimlerin tarihi üzerine bir çalışma yürüten İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Gürpınar, Tanzimat Dönemi ile başlayan modernleşme sürecinin ardından insanların çocuklarına verdikleri isimlerdeki değişimi inceledi. Prof. Dr. Gürpınar, araştırma bulgularını “Türkiye’de Özel İsimlerin Tarihi” adlı bir kitapta yayımladı. Gürpınar’ın çalışmasına göre, kişisel isimler bir coğrafyayı, kültürü, inancı, hisleri, ideolojiyi temsil edebiliyor. Son zamanlarda özellikle kız çocuklarına Asel, Lina, Lalin, Lavin, Linda, Almina, Pera, Alisa, Çise, Aysima, Mira, Mia, Mila, Esila, Eva gibi isimlerin verilmesi veya bazı geleneksel isimlerin yeniden popüler hale gelmesi dikkat çekiyor.

İSİM SEÇİMİNDE MODERNLEŞME ETKİSİ

Prof. Dr. Doğan Gürpınar, çocuk sahibi olmanın insanların yaşamlarındaki en önemli anlardan biri olduğunu ve bu anı kutlamak için verilecek ismin büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Geçmişte Ahmet, Mehmet, Zehra, Zeynep gibi isimlerin yaygın olduğunu, son yıllarda ise ebeveynlerin daha az duyulan adları tercih ettiğini ifade etti. Gürpınar, “Geleneksel dünyada makbul olan geçmişti. Büyükbabanın, büyükannenin adını vermek, çocuğu ailenin silsilesine yerleştirmenin bir yoluydu. Modern şehirli yaşamda ise tam tersi, çocuğu gelecekle irtibatlandırmak için isim seçiliyor.” dedi. Tanzimat Dönemi ile birlikte çocuk isimlerinin olumlu özelliklerle ilişkilendirilmeye başlandığını ekledi. Eski zamanlarda bir ismin sıradanlaşmasının 50 yılı bulduğunu, ancak günümüzde iletişim olanaklarının artması ile isimlerin hızlı bir şekilde duyulup eski olduğunu belirtti. Bu nedenle, 10-15 yıl önce popüler olan bir ismin aniden unutulup yenisinin gündeme geldiğini söyledi.

ROMAN VE DİZİLERİN İSİM ETKİSİ

Prof. Dr. Gürpınar, 1940’lı ve 1950’li yıllarda popüler olan roman karakterlerinin isimlerinin yaygınlaştığını ifade etti. Örneğin, ‘Nilgün’ isminin Refik Halit Karay’ın romanından kaynaklandığını ve bu ismin 1950’den önce mevcut olmadığını vurguladı. Televizyon dizilerinin de isim modasında etkili olduğunu belirten Gürpınar, tarihi dizilerin eski isimlerin yeniden kullanılmasına yol açtığını söyledi. Bazı isimlerin kötü ünlü kişilerle özdeşleştiği için kullanılmaz hale geldiğini vurgulayan Gürpınar, “En açık örnek ‘Adolf’ ismi. Hitler yüzünden kimse bu ismi koyamıyor.” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda ‘Şaban’ isminin de Hababam Sınıfı filmindeki “İnek Şaban” karakteri nedeniyle yaygınlığını kaybettiğini ifade etti.

BÖLGESEL İSİM GELENEKLERİ

İsimlerin birçok bölgesel kökeninin bulunduğunu belirten Gürpınar, Diyarbakır ve Mardin’de Şehmus, Adıyaman’da Abuzer, Kahramanmaraş’ta Ökkeş gibi isimlerin kullanılmakta olduğunu söyledi. Bu isimlerin türbelerle bağlantılı olduğunu belirtse de her zaman böyle olmasının şart olmadığını da ekledi. Türkiye’den gurbette yaşayan ailelerin isim tercihinin farklı dinamiklere sahip olduğunu vurgulayan Gürpınar, yaşadığı ülkenin kültürüne daha yakın isimleri seçmenin çocuğunu entegre etme isteği yansıttığını, geleneksel isimleri tercih edenlerin ise kendi kültürlerine ait bir duruş sergilediğini ifade etti.

Peygamberler, halifeler ve sahabelerin isimlerinin yaygın bir şekilde kullanıldığını belirten Gürpınar, 19. yüzyılın sonlarında edebiyat ve sanat dili olan Farsça isimlerin de Türkiye’de popüler hale geldiğini vurguladı. Cumhuriyet sonrası dönemle birlikte çocuk isimlerinin değiştiğini, bu dönemde Mete, Atilla, Alparslan, Yavuz gibi büyük Türk liderlerinin yanı sıra Erman, Erkut, Ertuğrul gibi “er” ile başlayan isimlerin yaygınlaştığını kaydetti. Gürpınar, ismin anlamı yanında fonetiğinin, sesinin kulakta nasıl yankılandığının da isim tercihlerinde etkili olduğunu belirtti. Siyasetçiler ve futbolcular gibi ünlü kişiliklerin isimlerinin de tercih edildiğine dikkat çekti.

Gürpınar, Türkiye’de ve dünyada üst sınıfların diğer topluluklara karşı güçlerini belirtmek için nadir isimleri tercih ettiklerini, daha sonrasında bu isimleri benimseyen orta sınıfların ve daha geniş kitlelerin de aynı isimleri kullanmaya başladıklarını sözlerine ekledi.