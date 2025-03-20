Türkiye’de İşsiz Sayısı Azaldı

İŞSİZ SAYISI AZALDI

2024 yılında işsiz sayısı, geçen yıla göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,7 puan düşüş göstererek yüzde 8,7 seviyesine ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2024 yılı İşgücü İstatistikleri sonuçlarına göre, 15 yaş ve üstü bireylerde işsiz sayısı 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişiye düştü. erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,1, kadınlarda ise yüzde 11,8 olarak belirlendi.

İSTİHDAM ORANI YÜKSELDİ

2024 yılında istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki yıla göre 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişiye ulaştı. Bu dönemde istihdam oranı 1,2 puan artış göstererek yüzde 49,5 oranını buldu. Erkeklerde bu oran yüzde 66,9, kadınlarda ise yüzde 32,5 olarak tespit edildi.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI ARTTI

2024 yılında işgücü, bir önceki yıla göre 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişi oldu ve işgücüne katılma oranı 0,9 puan artarak yüzde 54,2 düzeyine gelmiş oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 72,0, kadınlarda ise yüzde 36,8 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI

15-24 yaş grubunda yer alan genç nüfusta işsizlik oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak yüzde 16,3 seviyesine geriledi. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,1, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak tahmin ediliyor.

İstihdam edilenlerin yüzde 57,9’u hizmet sektöründe çalıştı. Tarımda yüzde 14,8, sanayide yüzde 20,7 ve inşaatta ise yüzde 6,6 oranındaki istihdam payı ile, hizmet ve inşaat sektörlerinin payı 0,3 puan artar ve sanayi sektörü payı 0,5 puan azalırken, tarım sektörü ise değişim göstermedi. 2024 yılında 4 milyon 827 bin kişi tarımda, 6 milyon 746 bin kişi sanayide, 2 milyon 162 bin kişi inşaatta ve 18 milyon 886 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Tarımda 132 bin, sanayide 35 bin, inşaatta 165 bin ve hizmette ise 656 bin kişi kadar istihdam artışı yaşandı.

ATIL İŞGÜCÜ ORANLARI

2024 yılı atıl işgücü oranı, bir önceki yıla göre 3,9 puan artışla yüzde 26,7 seviyesinde gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,1, işsiz ve potansiyel işgücünün oranı ise yüzde 18,4 olarak belirlendi.

İLLERDEKİ İŞSİZLİK ORANLARI

Türkiye’de işsizlik oranının en düşük olduğu iller, yüzde 4,0 ile Burdur ve Kastamonu oldu. İşyeri sayısının en yüksek il ise yüzde 60,6 ile Ardahan olarak belirlendi. En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,3 ile Hakkari’de bulundu. İşgücüne katılma oranının en yüksek olduğu il yine yüzde 63,9 ile Ardahan olurken, en düşük oran yüzde 41,6 ile Siirt’te gerçekleşti.