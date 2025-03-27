Türkiye’de İşsizlik Oranı %8,2’ye Düştü

İŞSİZLİK VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye’de ekonomi alanında önemli bir gösterge olarak değerlendirilen işsizlikle ilgili son veriler açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan şubat ayı işsizlik verileriyle, 15 yaş ve üzeri bireylerde işsiz sayısının 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi azalarak 2 milyon 886 bin kişi olduğu görüldü. İşsizlik oranı ise %8,2’ye gerileyerek 0,2 puanlık bir düşüş yaşadı. İşsizlik oranları erkeklerde %6,7, kadınlarda ise %11,0 olarak belirlendi.

İSTİHDAMDA DÜŞÜŞ

2025 yılı Şubat ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise %48,8 seviyesine düşerek 0,3 puanlık bir azalma gösterdi. Bu süreçte erkeklerde istihdam oranı %66,0, kadınlarda ise %31,9 olarak ölçüldü. İşgücü, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 244 bin kişi azalarak 35 milyon 200 bin kişiye geriledi. İşgücüne katılma oranı ise %53,2 seviyesine düşerek 0,4 puanlık bir azalma yaşadı. Bu oranın erkeklerde %70,8, kadınlarda ise %35,9 olduğu açıklandı.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI ARTIYOR

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %15,0 seviyesine geldi. Bu yaş grubunda işsizlik oranları; erkeklerde %10,8, kadınlarda ise %22,7 olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama çalışma süresi, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki ayla aynı kalarak 43,4 saat olarak belirlendi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI ARTIYOR

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %28,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin toplam oranı %18,4 olarak hesaplanırken, işsiz ve potansiyel işgücünün birleşik oranı %19,5 olarak tahmin edildi.