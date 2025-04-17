Türkiye’de Kredi Zorluğu Yaşanıyor

TÜRKİYE’DEKİ PARA POLİTİKALARI ŞİRKETLERİ ETKİLİYOR

Türkiye’de uygulanan sıkı para politikaları, birçok şirketin iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına yol açıyor. Yüksek faiz oranları işletmelerin ucuz finansmana ulaşmasını zorlaştırıyor. Bu durumda, birçok işletme konkordato ilan etmeye devam ediyor. Konkordato başvurusu yapan şirketler arasında Türkiye’nin önde gelen üreticileri bulunuyor.

CBF TEKSTİL İFLAS SINIRINDA

Son olarak, 400’ün üzerinde çalışanı istihdam eden ve Avrupa’nın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiren CBF Tekstil’in konkordato başvurusu yaptığı öğrenildi. CBF Tekstil, 3 ay önce yaşadığı mali zorlukların ardından ilk konkordato ilanını yaptı. 13 Nisan’da konkordato süresi bir ay uzatıldı ve şirket için 3 kişilik bir komiser heyeti atandı. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato duruşmasının tarihini 8 Mayıs 2025 olarak belirledi.

Almanya’da tekstil mühendisliği okuyan 56 yaşındaki Glaudia Constanze Brandt, 30 yıl önce İstanbul’a yerleşti ve hayatını Burak Fadıloğlu ile birleştirdi. Şirket sahibi çift, 10 yıl önce Tokat’ın Niksar ilçesinde CBF Tekstil fabrikasını kurdu. Fadıloğlu çifti, 2022 yılında 6 milyon parça tekstil ürünü ve 2023 yılında ise 3 milyon parça tekstil ürünü, ağırlıklı olarak İngiltere’ye ihraç etti. Kadın istihdamına öncelik veren CBF Tekstil, zamanla 400 çalışan sayısına ulaşarak dikkat çekti. Fadıloğlu çiftinin başarı hikayeleri, kamuoyunun ilgisini çekti.