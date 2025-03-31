BELEDİYELERİN YETKİSİ VE KREMATORYUMLAR

Ölülerin yakılması için gereken fırınların yapılması yetkisi belediyelere verilmiştir; ancak ülkemizde bu konuda hiçbir belediye adım atmıyor. Türkiye’de krematoryum var mı, ölü yakılan yer krematoryum nedir? Ülkemizde tam olarak kaç adet krematoryum bulunduğu bilinmemektedir. Osmanlı’nın son dönemlerinde Anadolu Kavağı sınırları içerisinde bir krematoryum denebilecek yer mevcuttu. Ayrıca Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bir krematoryum inşa edilmiş fakat daha sonra yıkılarak otopark haline dönüştürülmüştür.

KREMATORYUMUN TANIMI

Her ne kadar ülkemiz dünyanın en büyük krematoryum üreticilerinden ve ihracatçılarından biri konumunda olsa da aktif olarak hizmet veren bir krematoryum bulunmamaktadır. Krematoryum, cesetlerin yüksek sıcaklıklarda yakıldığı bir yerdir. Çeşitli din ve kültürlerde ölü yakma işlemi yaygındır. Bazı kültürlerde, ölen kişinin külleri hatıra olarak saklanıyor. Bunun dışında, salgın hastalık riski taşıyan cesetler de bu tür yerlerde yakılabiliyor. Türkçeye İngilizceden geçmiş olan krematoryum kelimesinin kökeni Latince “cremare” yani “yakmak” fiiline dayanıyor.