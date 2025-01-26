Türkiye’de Kürt Meselesi Değil, Konu Var

MEHMET UÇUM’UN YAZISI ÜZERİNE

Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yayımladığı ‘Devlet ve Kürtler’ başlıklı yazısında, Türkiye’deki Devlet ile Kürtler arasındaki mevcudiyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde ‘mesele’ olmaktan çıkıp ‘konu’ya dönüştüğünü belirtiyor. Uçum, ‘meseleden konuya geçişin’ hala devam ettiğini ifade ediyor. Ancak, ‘sorun değil konu’ bakış açısının Devletin egemen yaklaşımı haline geldiğini kaydediyor. Bazı kesimlerin ‘Kürt sorunu’ ifadesini Türkiye’nin bütünlüğüne yönelik bir tehdit olarak kullandığını, diğerlerinin ise Kürtleri bir sorunmuş gibi göstermeye devam ettiğini dile getiriyor. Uçum, günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından Türkiye’nin Kürtleri için herhangi bir ‘Kürt sorunu’ teşhisi bulunmadığını vurguluyor. Kırk yıllık terör sorununun, yalnızca Türkiye’nin Kürtlerini değil, bölgedeki tüm Kürtleri istismar eden bir emperyalist operasyon olduğunu ve asla ‘Kürt sorunu’ olarak adlandırılamayacağını ifade ediyor.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI ÜZERİNE

Uçum, Devletin Kürtlerle olan ilişkisinin ‘sorunlar’ değil ‘konular’ olarak tanımlanabileceğini belirtiyor. Bu konular arasında ayrılıkçı eğilimlerin kökten yok edilerek, Kürtlerin tamamının Devletle bütünleşmesi gerektiğini ifade ediyor. Türklüğün tüm unsurları gibi Kürtlerin de Türkiye’nin demokratik gelişimi ve güçlenmesi için sorumluluk alması, Türkiye perspektifine bağlı kalması ve ülkeyi tereddütsüz sahiplenmesi gerektiğini düşünüyor. Ayrıca, Kürtçenin özgürlüğünün güçlendirilmesi ve kalıcı hale getirilmesi gerektiğini savunuyor. Devletin Kürtçeyle ilgili yapıcı yaklaşımına rağmen bazı kötü pratiklerin ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiriyor. Uçum, bu ve benzeri konularda daha güçlü adımlar atmak için terörsüz bir Türkiye hedefine ulaşmanın temel koşul olduğunu vurguluyor. Bu nedenle, silah bırakma çağrısının şartsız olması gerektiğini söylüyor ve “Başka türlüsünün kabul edilmesi mümkün değildir” diyor. Uçum, bölücülük projelerinin ortadan kaldırılmasının, Devletin son yirmi yıl boyunca sürdüğü çabaların ve politikaların bir sonucu olduğunu belirtiyor.