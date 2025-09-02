Türkiye’de Marketler Pazar Günü Kapalı Olacak mı?

KRİTİK TARTIŞMA GÜNDEMDE

Türkiye’de milyonlarca insanın alışveriş alışkanlıklarını doğrudan etkileyen önemli bir tartışma ortaya çıktı. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), 2025 yılı için hazırladığı raporunda marketlerin pazar günleri kapalı olmasını önerdi. Bu durum, halk arasında “marketler pazar günü kapalı mı olacak?” sorusunu gündeme getirdi. Şu an için marketler Türkiye genelinde pazar günleri açık durumdadır. Henüz kesin bir karar verilmedi ve TPF’nin önerisi yalnızca tartışma aşamasında.

ÖNERİ HENÜZ RESMİ DEĞİL

Federasyon, bu düzenlemenin hem çalışanların sosyal hayatını hem de küçük esnafın ekonomideki önemli rolünü olumlu yönde etkileyeceğini öne sürüyor. Ancak, bu konu yalnızca öneri olarak kalmakta ve marketlerin pazar günü kapalı olması için hükümetin ve ilgili kurumların karar vermesi gerektiği belirtildi. Dolayısıyla, şu an için verilebilecek en net yanıt: Şimdilik hayır. Marketler 2025 yılında da pazar günleri açık kalmaya devam ediyor.

GENÇLER VE AİLE YILI VURGUSU

TPF Başkanı Ömer Düzgün, aile yapısını güçlendirmenin, çalışanların aynı gün izin yapabilmelerinin ve sürdürülebilir istihdamın desteklenmesinin bu önerinin arkasındaki motivasyon kaynağı olduğunu ifade ediyor. Düzgün, özellikle gençlerin perakende sektörünü bir “ara durak” olarak gördüğüne dikkat çekiyor. Daha cazip çalışma koşullarının sağlanması için ortak tatil gününün önemini vurguluyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanının 2025 yılını “Aile Yılı” olarak ilan ettiğini hatırlatarak, marketlerin pazar günleri kapalı olmasının bu vizyona katkı sağlayabileceğini dile getiriyor.