Türkiye’de Milyoner Sayısı 2 Milyonu Geçti

ARTAN MİLYONER SAYISI

Türkiye’de her geçen gün sayıları artan milyonerler, gelir dağılımındaki eşitsizliğin somut bir göstergesi haline geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankalarda 1 milyon lira ve üzeri parası olan kişilerin sayısı son bir yılda dikkat çekici bir artış gösterdi.

İKİ MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKTI

Temmuz 2025 itibarıyla, Türkiye’deki milyoner sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 775 bin 629 kişi artarak 2 milyon 367 bin 312’ye ulaştı. Bu hesaplarda tutulan toplam mevduat, 15.6 trilyondan 17.476 trilyona yükseldi. Ortalama olarak, her bir milyonerin hesabında 7 milyon 382 bin lira bulunuyor.

YURT DIŞI MİLYONERLERDE DE ARTIŞ

BDDK’nın verileri, yurt dışında yaşayan ve Türkiye’deki bankalarda 1 milyon lira ve üzerinde mevduatı bulunan kişilerin sayısında da belirgin bir artış olduğunu gösteriyor. Temmuz 2025 itibarıyla bu rakam, geçen yıla göre 42 bin 618 kişi artarak 210 bin 691’e çıktı. Bu kişilerin toplam mevduatları ise 1.3 trilyon liraya ulaştı. Yabancı milyonerlerin mevduatlarının büyük bir kısmının yabancı para birimlerinden oluştuğu gözlemleniyor.

KÜRESEL MİLYARDERLER LİSTESİ

Küresel ölçekte benzer bir servet artışı yaşanıyor. ABD borsalarının yükselmesiyle dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti 2.13 trilyon dolara erişti. Forbes’un 1 Eylül 2025 tarihli milyarderler listesinde Türkiye’den dört iş insanının yer aldığı görüldü. Murat Ülker, 5.4 milyar dolarlık servetiyle listenin 731. sırasında yer alırken, onu Şaban Cemil Kazancı, İpek Kıraç ve Erman Ilıcak takip etti.