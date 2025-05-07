Türkiye’de Moda Sektöründe Yenilikçi İş Birliği

YENİ MODA İŞ BİRLİĞİ Türkiye’DE DÖNÜM NOKTASI OLDU

Türkiye’de moda dünyasında dikkate değer bir iş birliği ortaya çıktı. Ünlü tasarımcılar Özkan Karakuşoğlu ve Faruk Karataş, ilk kez aynı moda evi çatısı altında, hem kadın hem de erkek haute couture tasarımlarını bir araya getirdi. Bu yenilikçi sistem sayesinde, gelinlik, abiye ve özel tasarım kadın kıyafetleri ile damatlık, aynı stüdyoda eş zamanlı olarak tasarlanıp dikiliyor. Moda sektöründe adeta bir “çift yönlü defile” dönemi başladı.

MODADA YENİ DÖNEM: ORTAK PROVALAR

Gelin adayları tül, dantel, aplik detaylarla süslenen gelinliklerinin provalarını yaparken, hemen yan tarafta damat adayları için İtalyan kesim smokinler ve kişiye özel fitting çalışmaları sürdürülüyor. Bu bütünsel sistem estetik uyumu ve zaman yönetimini maksimum seviyeye taşıyor. Aynı anda hem gelinliğin hem de damatlığın tasarım sürecinin yürütülmesi, çiftlere gerçek anlamda bir total styling imkânı sunuyor. Stil danışmanlığı, kumaş seçimi, vücut tipi analizi ve kişiye özel dikim hizmeti, tek bir noktadan koordine ediliyor. Sonuç: Tam uyumlu, zarif ve unutulmaz bir çift silueti.

KEYİF DOLU BİR YARATIM SÜRECİ

Düğün hazırlıkları, çiftler için genellikle stresli bir süreç olurken, bu yeni sistem sayesinde çiftler, bir “fashion atelier” atmosferinde keyifli bir deneyim yaşıyor. Farklı adreslerde zaman kaybetmek yerine, aynı moda evinde hem gelinlik hem de damatlık hazırlanıyor. Petek Dinçöz, Asena, Umut Akyürek, Esra Özmen gibi sanatçılar, uzun yıllardır bu iki modacının tasarımlarını giyiyor. Eş zamanlı olarak sunulan bu iş birliği, artık tüm çiftlerin hizmetinde.

VİZYONER ADIM VE STİL BİRLİĞİ

Özkan Karakuşoğlu ve Faruk Karataş’ın bu vizyoner adımı, Türkiye’de bir moda evinde hem kadın hem erkek giyimi için aynı anda hizmet sunulmasını sağladı. “Moda, bizim için sadece giyinmek değil; bir duyguyu, bir anıyı, bir bağı tasarlamaktır” diyorlar. Çiftler, aynı anda provalarını yaparak, kumaşlara birlikte dokunuyor ve aynada uyumlarını görebiliyor. Bu sistem sadece zaman kazandırmıyor; bu sayede çiftlerin hayalini aynı anda ve aynı yerde inşa etmelerine olanak tanıyor. Karakuşoğlu ve Karataş, “Artık moda evimizde bireysel hazırlık değil, estetik bir birliktelik var. Her detayda çiftlerin hikâyesini yazıyoruz” diyor. Düğün hazırlığı sürecini keyifli hale getiren bu yenilik, her çiftin hikâyesine şıklık katmayı hedefliyor.