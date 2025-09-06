Türkiye’de Müze Sayısı 636’ya Çıktı

MÜZE SAYISINDA YÜKSELİŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına dair “kültürel miras istatistikleri”ni duyurdu. Bu istatistiklere göre, Türkiye genelinde müze sayısı 2023 yılına göre yüzde 5 artarak 636’ya ulaştı. Bu müzelerden 217’si Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yer alırken, 401’i özel müze olarak sınıflandırılmakta. Ayrıca, Milli Saraylar Başkanlığına bağlı 18 müze operasyona devam ediyor. Ören yeri sayısı 147 olarak kaydedildi. Müzelerdeki eser sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artış göstererek 3 milyon 995 bin 133 olarak raporlandı. Aynı dönemde, Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı da yüzde 0,9 artarak 3 milyon 370 bin 881 olarak belirlendi. Özel müzelerdeki eser sayısı ise yüzde 1,7 artışla 291 bin 89’a ulaştı. Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müzelerdeki eser sayısı yüzde 22,1 artışla 333 bin 163 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserlerin yüzde 60,1’i sikke, yüzde 27,8’i arkeolojik materyal, yüzde 6,5’i etnografik materyal ve yüzde 3,5’i tablet olarak tanımlandı.

ZİYARETÇİ SAYILARINDA ARTIŞ

Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artarak 61 milyon 687 bin 726 olarak kaydedildi. Ziyaretçilerin yüzde 51,7’si Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini tercih etti. Ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı ise 18 milyon 995 bin 286’ya ulaşarak toplam ziyaretçilerin içindeki payı yüzde 30,8 oldu. Özel müzelerin ziyaretçi sayısı yüzde 8,4 artarak 19 milyon 774 bin 549’a çıkarken, Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müzelerdeki ziyaretçi sayısı yüzde 42,3 artış gösterdi ve 9 milyon 999 bin 370 olarak belirlendi. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerinden elde edilen gelir toplamda 5 milyar 158 milyon 308 bin 599 lira oldu. Ayrıca, Bakanlık tarafından satılan müze kartı sayısı 5 milyon 964 bin 575 olarak kayıtlara geçti.

Müze ziyaretçi sayısının en yüksek olduğu iller İstanbul, İzmir ve Nevşehir olarak sıralandı. İstanbul, 18 milyon 182 bin 745 ziyaretçi ile bu alanda liderlik ederken, İzmir 4 milyon 698 bin 641 ve Nevşehir ise 4 milyon 451 bin 607 ziyaretçi ile takip etti. Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 127 bin 285’e ulaştı. Bu kültür varlıklarının en fazla bulunduğu şehir ise 34 bin 258 ile yine İstanbul oldu. İzmir 8 bin 61 ve Muğla ise 5 bin 30 kültür varlığı ile onu izledi.

SİT ALANLARINDA VE MİLLİ PARKLARDA ARTIK

2024’te toplam sit alanı sayısı yüzde 5,4 artarak 26 bin 127’ye ulaştı ve bu alanların yüzde 97’si arkeolojik bölgelerden oluşuyor. Milli parkların sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 49 oldu ve milli park alanı yüzde 0,4 artışla 913 bin 160 hektara ulaştı. Tabiat parkı sayısı yüzde 0,8 artarak 268’e yükseldi, ancak tabiat parkı alanı yüzde 12,9 azalarak 94 bin 88 hektar olarak raporlandı. Tabiatı koruma alanı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,2 artarak 32 oldu, ayrıca tabiat anıtı sayısı yüzde 0,9 artışla 111’e ulaştı.